Опасен ли воск на фруктах из магазина?

«Фрукты - не только яблоки, но и, например, груши, виноград - вырабатывают воск естественным образом, - рассказала врач-гигиенист Александра МАТВЕЕНКО. – Натуральный воск называется кутикулой. Он защищает плоды в природных условиях от бактерий, грибков, потери влаги. Однако после сбора урожая фрукты очищают, чтобы убрать скопившиеся на поверхности химикаты и грязь. После чего производители наносят искусственный воск: во-первых, для того чтобы он защищал продукт от вышеперечисленных факторов, продлевая срок годности и хранения фрукта, во-вторых, чтобы сделать фрукт глянцевым, привлекательным для покупателя».

Однако есть риск того, что воск может «запечатывать» остатки пестицидов на поверхности яблока. Поэтому перед едой нужно тщательно мыть фрукты: под теплой проточной водой, используя щетку для фруктов, чтобы удалить восковой слой. Можно также замочить яблоки в растворе воды с небольшим количеством уксуса или лимонного сока (1 ст. л. на литр воды) на 5–10 минут, затем ополоснуть.

А если вы хотите избежать даже минимального контакта с искусственными покрытиями, выбирайте органические яблоки или перед едой снимайте кожуру с плода.

Кстати, для продления срока хранения продуктов (овощей, фруктов и ягод) также используется газовая обработка.