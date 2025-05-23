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Жучки в крупе: почему заводятся и как от них избавиться 0 622

Еда и рецепты
Дата публикации: 23.05.2025
BB.LV
Жучки в крупе: почему заводятся и как от них избавиться

От появления жучков в крупе не застрахована ни одна хозяйка. Как же распознать вредителей, что делать с этой живностью и можно ли спасти продукты от этого зоопарка?

Согласитесь, довольно обидно обнаружить в пространстве собственной кухни нашествие маленьких вредителей. От них не так уж просто избавиться, но если не сделать это вовремя, они могут стремительно захватить территорию и поселиться во всех крупах и в муке. Часто причиной такой интервенции может стать нарушение правил хранения и санитарного контроля.

**Какие жучки бывают в крупах **

Несмотря на крохотные размеры, такие букашки способны испортить все ваши запасы круп.

Пищевая моль по внешнему виду напоминает платяную. Она довольно быстро размножается, особенно в крупах и орехах, откладывая яйца. А личинки и взрослые особи потом поедают продуктовые запасы.

Мучной хрущак получил свое название благодаря тому, что предпочитает питаться мукой и хлебобулочными изделиями. Но он не откажется и от ячменя, риса, пшеничной крупы. Особенно если продукты хранятся в теплом месте с высокой влажностью воздуха. Мучной хрущак имеет темный, почти черный окрас и вытянутое строение, в длину 3–4 мм. Такие жучки имеют красно-коричневый окрас, а их личинки похожи на крохотных червячков. Если вы в муке обнаружили комочки, то это верный признак присутствия таких насекомых.

Жук-притворяшка мелкий, красно-коричневый, округлый. Он обладает непревзойденным актерским мастерством. В момент опасности притворяшка сразу падает, поджимая лапки: мол, не трогайте меня, я давно умер.

Гастрономические предпочтения долгоносика весьма разнообразны: рис, пшеница, фасоль, горох, кукуруза, перловая крупа, пшено и др. От муки такая живность тоже не откажется. Долгоносик получил свое название благодаря наличию длинного хоботка. Коричневые жучки обычно достигают 3–4 мм в длину.

Суринамский мукоед ловко пробирается в банки с сыпучими продуктами, в коробки с неплотно закрытыми крышками и пакеты. Поселиться он может в муке, в крупах и даже в сухофруктах. Разглядеть его непросто: его размер обычно составляет до 3 мм. Но вот выдает мукоеда яркая бордовая окраска.

Мавританская козявка вполне могла бы стать одним из персонажей произведений Корнея Чуковского. Ее родиной считается Африка. Питается эта живность разными крупами и мукой. И ее личинки, и взрослые жуки могут прогрызть даже картонные упаковки с продуктами.

Пыльная вошь часто поселяется в крупах, которые очень долго хранились и уже начали портиться. Она предпочитает лакомиться овсяными хлопьями, мукой, но не откажется и от других круп.

Можно ли есть крупы, в которых завелись насекомые

Однозначно нет! В таких крупах моментально поселяются и другие микроорганизмы. Если насекомых вы разглядите невооруженным глазом, то вот бактерии и грибки можно заметить только при помощи специального оборудования. А они могут нанести вред здоровью. Кроме того, зараженные продукты содержат экскременты насекомых и их хитиновые панцири. Если вы обнаружили дома крупу или муку, пораженную жучками, сразу же выбрасывайте ее без раздумий и сожалений.

Как избежать покупки круп с насекомыми

  1. Проверяйте дату изготовления продукта. Чем дольше хранилась крупа, тем больше вероятности, что она начала портиться.

  2. Отсутствие посторонних запахов — важный признак качества.

  3. Оцените внешний вид крупы, если она продается в прозрачной упаковке. В цельнозерновых продуктах не должно быть шелухи и мелких частичек. Их наличие свидетельствует о том, что вредители уже поселились в крупе.

  4. Комочки — возможный признак нарушения правил хранения в условиях повышенной влажности. Такая среда является благоприятной для многих насекомых.

  5. Храните крупы в сухих банках или в контейнерах с плотными крышками. Туда не должны попадать влага и вредители.

Что делать, если в крупе завелись жучки

  1. Если в какой-то крупе были обнаружены насекомые, ее следует не только выбросить, но и проверить все остальные припасы.

  2. Помимо этого, стоит вымыть контейнеры, где хранились крупы, а также ящики, кухонные полки и шкафы.

  3. Потом все необходимо высушить и вытереть насухо. В противном случае из-за повышенной влажности там могут снова поселиться жучки, образоваться плесень и грибок.

  4. Завершающий этап — проветривание.

Не забудьте периодически проверять сроки годности круп и визуально оценивать состояние продуктов питания.

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