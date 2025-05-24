Что произойдет с организмом, если каждый день есть болгарский перец

Хрустящий и сочный овощ на самом деле — настоящий витаминный коктейль.

Как отмечают специалисты, регулярное употребление сладкого болгарского перца помогает поддерживать зрение, укреплять сосуды, снижать воспаление и даже контролировать вес.

Разноцветный перец (зеленый, желтый, оранжевый и красный) отличается по составу. Чем ярче цвет — тем слаще вкус и выше концентрация полезных веществ. Например, красный перец содержит в 1,5 раза больше витамина С, чем зеленый, а оранжевый богат витамином А, лютеином и зеаксантином, которые важны для здоровья глаз.

Высокий уровень клетчатки делает любой перец отличным выбором для тех, кто следит за весом и уровнем сахара в крови. Термическая обработка овощу почти не вредит, хотя уровень витамина С при варке, жарке и тушении снижается.

Однако болгарский перец подходит не всем, уточнили эксперты издания VeryWell Health. В редких случаях овощ вызывает аллергию, особенно у людей с чувствительностью к пыльце или с непереносимостью пасленовых (помидоры, баклажаны, картофель).