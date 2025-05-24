Продукты, замедляющие старение кожи: рекомендации дерматолога

Дерматолог Вера Майгурова рассказала о продуктах, которые могут способствовать замедлению процессов старения и поддержанию здоровья кожи.

По её словам, антоцианы, содержащиеся в ягодах — таких как клубника, малина, черника и ежевика — защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи. Эти природные антиоксиданты борются со свободными радикалами и помогают сохранить её упругость и свежесть.

Также полезны бобовые: чёрные бобы, нут и чечевица. Они богаты белком, клетчаткой и антиоксидантами, улучшают пищеварение и положительно влияют на кожу изнутри.

Горький шоколад с высоким содержанием какао также входит в список полезных продуктов. В нём присутствуют флавоноиды, которые улучшают микроциркуляцию и защищают кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом.

Кроме того, врач рекомендует включать в рацион листовые и крестоцветные овощи — капусту, шпинат, брокколи. Они содержат витамины, минералы и антиоксиданты, способствующие регенерации клеток кожи и защите от внешних факторов.

Не стоит забывать и об орехах — источнике полезных жиров и витамина E. Этот витамин известен своими антиоксидантными свойствами и способностью поддерживать эластичность кожи.