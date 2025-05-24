Сколько калорий в шашлыке?

Наименее калорийными считаются шашлыки из курицы и индейки, отмечает диетолог Дарья ПУШКАРЕВА.

При этом важна и часть птицы, из которой готовится блюдо. К примеру, в 100 г шашлыка из грудки курицы – в среднем 100-120 ккал, а из крыльев – почти в два раза больше. Среднекалорийным считается шашлык из говядины – в среднем 200-250 ккал на 100 г.

Наиболее «тяжелые» – блюда из свинины и баранины, калорийность на 100 г может достигать более 300-350 ккал. Для наглядности: такое количество калорий обычно сжигается за полчаса бега в среднем темпе для человека весом 60-70 кг.