Из чего делается паприка?

Паприка, а особенно ее копченая версия, используется в различных блюдах. Однако многие не знают, как именно создается этот продукт. По сути это обычный перец, который был высушен и измельчен.

Процесс изготовления паприки включает в себя использование сладких и мягких сортов перцев. Варианты с повышенной остротой оказались в Европе благодаря ранним испанским исследователям Америки. Постепенно европейцы вывели ряд более мягких сортов, так как желали получить скорее сладкий вкус. Перец, применяемый для паприки, хотя и напоминает болгарский по вкусу, но по форме отличается большей длиной. Также он тоньше.

В Венгрии, где паприка заняла место национальной специи, преимущественно используют ее сладкую версию. Существуют и более острые варианты, такие как чили.

Однако важно понимать, что у паприки нет своего отдельного растения — она производится из обычных перцев.