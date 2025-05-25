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Из чего делается паприка? 0 696

Еда и рецепты
Дата публикации: 25.05.2025
BB.LV
Из чего делается паприка?

Паприка, а особенно ее копченая версия, используется в различных блюдах. Однако многие не знают, как именно создается этот продукт. По сути это обычный перец, который был высушен и измельчен.

Процесс изготовления паприки включает в себя использование сладких и мягких сортов перцев. Варианты с повышенной остротой оказались в Европе благодаря ранним испанским исследователям Америки. Постепенно европейцы вывели ряд более мягких сортов, так как желали получить скорее сладкий вкус. Перец, применяемый для паприки, хотя и напоминает болгарский по вкусу, но по форме отличается большей длиной. Также он тоньше.

В Венгрии, где паприка заняла место национальной специи, преимущественно используют ее сладкую версию. Существуют и более острые варианты, такие как чили.

Однако важно понимать, что у паприки нет своего отдельного растения — она производится из обычных перцев.

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