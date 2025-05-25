Найдены 7 продуктов, которые помогут женщинам поддержать гормональный баланс после 40 лет

С возрастом женщины сталкиваются с гормональными изменениями — увы, они не лучшим образом влияют на общее самочувствие, настроение и вес. Однако правильный рацион способен смягчить эти колебания.

Диетолог Марта Марсе, специализирующаяся на адаптации женского организма к менопаузе, назвала изданию Vanitatis продукты, которые помогают поддерживать гормональное здоровье.

Первое, на что обратила внимание специалист, — оливковое масло первого отжима. Оно богато жирными кислотами омега-9, а значит, стабилизирует уровень инсулина, улучшает состояние сосудов и положительно влияет на работу нервной системы.

Также в рационе должны появиться крестоцветные овощи, в частности брокколи и цветная капуста. В них содержатся глюкозинолаты — вещества, устраняющие избыток эстрогена.

Не стоит забывать о ягодах — чернике, малине, ежевике. Все отличаются высоким содержанием антиоксидантов, замедляют старение клеток и укрепляют кожу.

Еще один ценный продукт — семена льна, предварительно измельченные или замоченные в воде. Естественным образом такие добавки поддерживают гормональное равновесие. Кроме того, важное место в списке диетолога занимает паста из кунжута — тахини. В ней много кальция и полезных жиров.

Цейлонская корица помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижает резкие выбросы инсулина и кортизола, чем гарантирует ровный обмен веществ. Ну а завершает список непастеризованный яблочный уксус. Он восстанавливает чувствительность к инсулину, замедляет усвоение углеводов и действует как натуральный пробиотик, укрепляя кишечную микрофлору и способствуя своевременному выводу метаболизированных гормонов.