Не более четырех мандаринов в день. Диетолог Дарья ПУШКАРЕВА подчеркнула, что строгих ограничений нет, но следует полагаться на здравый смысл.

Употреблять мандарины в больших количествах, как и любые другие фрукты, нецелесообразно. В целом, мандарины можно есть в течение всего дня, но не натощак.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать мандаринам с белыми прожилками, так как это клетчатка, способствующая нормализации усвоения простых углеводов. Это особенно полезно для людей, страдающих сахарным диабетом.

Мандарины противопоказаны тем, кто имеет обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто страдает от аллергических реакций.