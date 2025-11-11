Какое количество мандаринов безопасно для здоровья?

Еда и рецепты
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Какое количество мандаринов безопасно для здоровья?

Не более четырех мандаринов в день. Диетолог Дарья ПУШКАРЕВА подчеркнула, что строгих ограничений нет, но следует полагаться на здравый смысл.

 

Употреблять мандарины в больших количествах, как и любые другие фрукты, нецелесообразно. В целом, мандарины можно есть в течение всего дня, но не натощак.

По словам специалиста, предпочтение стоит отдавать мандаринам с белыми прожилками, так как это клетчатка, способствующая нормализации усвоения простых углеводов. Это особенно полезно для людей, страдающих сахарным диабетом.

Мандарины противопоказаны тем, кто имеет обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также тем, кто страдает от аллергических реакций.

