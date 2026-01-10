Baltijas balss logotype
Как сохранить молодость и избежать набора веса: диетолог о пользе мандаринов 0 171

Еда и рецепты
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить молодость и избежать набора веса: диетолог о пользе мандаринов

Хотя в мандаринах витамина С почти в два раза меньше, чем в апельсинах, этот зимний фрукт обладает уникальным преимуществом — высоким содержанием кобальта. Зачем он нужен и какие еще полезные свойства имеют мандарины, рассказала врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева.

 

Для нервной системы...

— Мандарины значительно превосходят апельсины и лимоны по содержанию кобальта. Этот минерал способствует нормализации работы нервной системы, улучшает передачу импульсов по нервным волокнам, снижает раздражительность и оказывает успокаивающее действие. По другим витаминам и минералам, которых в мандаринах предостаточно — витаминам группы В, витамину С, калию, натрию, кремнию — различия с другими цитрусовыми не так заметны.

Также стоит упомянуть о ксантинах, содержащихся в мандаринах. Эти антиоксиданты защищают клетки организма от свободных радикалов. Ксантины активизируют энергетические и обменные процессы в клетках, что позволяет быстрее перерабатывать калории, полученные с пищей. Таким образом, можно сказать, что ксантины замедляют процессы старения и помогают избежать набора веса.

...и для сосудов

Ксантины находятся в мякоти мандаринов, тогда как в белых волокнах, которые мы часто выбрасываем при очистке, а также в пленках, содержится другое полезное соединение — гесперидин. Это вещество положительно влияет на сосудистую стенку (не случайно препараты с гесперидином назначают при венозной недостаточности), способствует нормализации микроциркуляции крови и улучшает трофику тканей, обеспечивая их необходимыми питательными веществами. Кроме того, гесперидин обладает хорошо изученным противоопухолевым действием и может препятствовать метастазированию опухолей.

Кроме того, в прозрачных пленках и белых волокнах мандаринов содержатся пектины — пищевые волокна, которые способствуют улучшению работы желудочно-кишечного тракта.

Какое количество есть?

Здоровому человеку рекомендуется употреблять 200-250 г цитрусовых в день. Однако следует помнить, что мандарины могут вызывать аллергические реакции, особенно при чрезмерном потреблении. Даже если на один мандарин аллергия не проявляется, то при употреблении большого количества (например, полкилограмма за раз) она может развиться. Поэтому лучше придерживаться умеренности.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео