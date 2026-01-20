Фрукты представляют угрозу для лиц, перешагнувших 50-летний рубеж, при наличии у них некоторых недугов, сообщила диетолог Е. Соломатина.

Специалист заметила, что основное значение имеет не возрастная категория, а заболевания. Именно они служат ключевым противопоказанием. Как отметила доктор, те, у кого выявлен диабет и повышен уровень глюкозы в крови, о фруктах и вовсе стоит забыть.

Эксперт сообщила также, что дыни и арбузы способны повысить давление, поскольку в состав этих фруктов входит много воды. Если комбинировать их с соленостями, это вызовет задержку жидкости, что увеличит давление.

Лицам после 50 лет, не имеющим серьезных недугов, разрешается употреблять любые фрукты в малых количествах, подытожила доктор.