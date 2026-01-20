Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какие фрукты лучше не есть после 50 лет? 0 1294

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие фрукты лучше не есть после 50 лет?

Фрукты представляют угрозу для лиц, перешагнувших 50-летний рубеж, при наличии у них некоторых недугов, сообщила диетолог Е. Соломатина.

Специалист заметила, что основное значение имеет не возрастная категория, а заболевания. Именно они служат ключевым противопоказанием. Как отметила доктор, те, у кого выявлен диабет и повышен уровень глюкозы в крови, о фруктах и вовсе стоит забыть.

Эксперт сообщила также, что дыни и арбузы способны повысить давление, поскольку в состав этих фруктов входит много воды. Если комбинировать их с соленостями, это вызовет задержку жидкости, что увеличит давление.

Лицам после 50 лет, не имеющим серьезных недугов, разрешается употреблять любые фрукты в малых количествах, подытожила доктор.

Читайте нас также:
#питание #возраст #диабет #давление #вода #здоровье #фрукты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
3
1
1
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года
Изображение к статье: Снизить уровень сахара и еще 8 причин начинать утро со стакана лимонной воды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео