Когда речь заходит о сохранении красоты и молодости, чаще всего люди представляют кремы, процедуры и витамины. Но настоящий антиэйдж начинается с питания. Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская рассказала о продуктах, которые способны замедлить старение.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на жиры в рационе. «На молодость работают масла, орехи и семена, жирная рыба, авокадо. Эти продукты поддерживают эластичность кожи, участвуют в гормональном балансе, а также защищают мозг и нервную систему», — объясняет специалист.

Также немаловажным элементом для сохранения молодости служат белки. С возрастом снижается количество мышечной массы, сил и энергии. Мясо, рыба, яйца, бобовые, молочная продукция участвуют в восстановлении тканей, поддержании метаболизма и работе нервной системы.

Эксперт порекомендовала есть больше овощей и ягод. Они источник антиоксидантов и клетчатки. Листовые салаты, шпинат, капуста, корнеплоды поддерживают кожу, улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. Черника, голубика, малина, клюква помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Помимо этого, специалист отметила пользу ферментированных продуктов. Кишечник напрямую связан со здоровьем кожи и иммунитетом. Квашеная капуста, йогурт без сахара и кимчи поддерживают микрофлору и снижают воспаление.

«Антиэйдж-питание — это не один чудо-продукт, а целая система в тарелке, которая поддерживает молодость изнутри», — заключила Чаевская.