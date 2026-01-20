Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Названы продукты, которые продлевают молодость 0 327

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Названы продукты, которые продлевают молодость

Когда речь заходит о сохранении красоты и молодости, чаще всего люди представляют кремы, процедуры и витамины. Но настоящий антиэйдж начинается с питания. Нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская рассказала о продуктах, которые способны замедлить старение.

В первую очередь эксперт советует обратить внимание на жиры в рационе. «На молодость работают масла, орехи и семена, жирная рыба, авокадо. Эти продукты поддерживают эластичность кожи, участвуют в гормональном балансе, а также защищают мозг и нервную систему», — объясняет специалист.

Также немаловажным элементом для сохранения молодости служат белки. С возрастом снижается количество мышечной массы, сил и энергии. Мясо, рыба, яйца, бобовые, молочная продукция участвуют в восстановлении тканей, поддержании метаболизма и работе нервной системы.

Эксперт порекомендовала есть больше овощей и ягод. Они источник антиоксидантов и клетчатки. Листовые салаты, шпинат, капуста, корнеплоды поддерживают кожу, улучшают пищеварение и снижают воспалительные процессы. Черника, голубика, малина, клюква помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения.

Помимо этого, специалист отметила пользу ферментированных продуктов. Кишечник напрямую связан со здоровьем кожи и иммунитетом. Квашеная капуста, йогурт без сахара и кимчи поддерживают микрофлору и снижают воспаление.

«Антиэйдж-питание — это не один чудо-продукт, а целая система в тарелке, которая поддерживает молодость изнутри», — заключила Чаевская.

Читайте нас также:
#продукты #питание #красота #молодость #клетчатка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Употребление пищи перед сном: продукты с уникальными свойствами
Изображение к статье: Закуска из рыбных гнездышек на основе багета - простое и вкусное блюдо (ВИДЕО)
Изображение к статье: Почему квашеная капуста должна быть на вашем столе в холодное время года
Изображение к статье: Снизить уровень сахара и еще 8 причин начинать утро со стакана лимонной воды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия
Изображение к статье: 70 лет назад в СССР приказали создать тяжелый спутник - но что-то пошло не так Иконка видео
Техно
Изображение к статье: С помощью Томаса ситуация должна выправиться. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Домашние шоколадные конфеты и леденцы: быстро и вкусно!
Еда и рецепты
Изображение к статье: 5 профессиональных навыков, которые будут актуальны к 2030
Люблю!
Изображение к статье: В Филадельфии хаски предотвратил опасную утечку газа в районе
В мире животных
Изображение к статье: Насилие в семьях и дети-свидетели: учреждения признают, что реагируют недостаточно быстро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео