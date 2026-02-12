Baltijas balss logotype
Диетолог перечислила продукты, препятствующие снижению веса - полный список 0 492

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог перечислила продукты, препятствующие снижению веса - полный список

Свежие овощи могут вызывать брожение в кишечнике, нарушая пищеварение и, как следствие, затрудняя процесс похудения. Об этом сообщила диетолог Ольга Усенко на своей странице в Instagram.

 

«Согласно теории брожения, свежие овощи не рекомендуется употреблять вечером, так как они могут вызывать брожение и мешать снижению веса, нормальному пищеварению и усвоению пищи. Однако, если их готовить термически, такая реакция будет минимизирована», — подчеркнула она.

Диетолог составила список продуктов, которые могут затруднить сброс лишних килограммов:

- сырая белокочанная и квашеная капуста, картофель, томаты, горох, фасоль, лук, чеснок способствуют образованию газов;

- цитрусовые, бананы, виноград, груши, яблоки, персики, абрикосы, чернослив натощак могут вызывать сильный метеоризм;

- белый и черный хлеб, пироги, сдоба;

- куриные и перепелиные яйца в виде омлета или яичницы;

- свежее молоко, сыр, кефир, простокваша, домашнее сливочное масло;

- сахар и разнообразные кондитерские изделия;

- газированные напитки, пиво, квас, пакетированные соки, кисели.

