Часто испытываешь недомогания или весной не хватает витаминов — заваривай шиповник почаще. Вместе с лимонами и чесноком он входит в число самых популярных народных средств «от всего на свете».

Шиповник действительно может похвастаться впечатляющим мультивитаминным составом, сообщает Doctorpiter. Его плоды, например, содержат

* витамины группы B, а также витамины A, C, P и K,

* железо,

* магний,

* кальций,

* калий,

* натрий,

* цинк,

* природные антиоксиданты: флавоноиды, каротиноиды, дубильные вещества.

Врачи выделили 8 самых полезных свойств шиповника

Александра Яковлева, гастроэнтеролог, терапевт

1. Укрепляет иммунную систему

Шиповник является одним из лидеров по содержанию витамина C — его концентрация в несколько десятков раз превышает таковую в лимонах. Благодаря этому плоды эффективно помогают при лечении простуд и респираторных вирусных инфекций, подавляя активность вирусов и бактерий.

Ингаляции с маслом шиповника и отвар ягод облегчают состояние при кашле и заложенности носа. Напитки на основе шиповника полезно использовать для общей поддержки иммунной системы, особенно в сезон простуд.

2. Поддерживает здоровье сердца и очищает сосуды

Регулярное употребление отвара шиповника способствует снижению уровня холестерина в крови и очищению сосудов. Магний и железо укрепляют сердечную мышцу и нормализуют кровообращение.

3. Снижает артериальное давление

Настой шиповника применяется как дополнительное средство профилактики гипертонии. Плоды шиповника обладают природным диуретическим эффектом, помогая выводить излишки жидкости из организма, что сокращает объем циркулирующей крови и снижает давление на стенки сосудов.

4. Защищает от анемии

Благодаря содержанию железа шиповник подходит для лечения и профилактики железодефицитной анемии. Настой шиповника способствует повышению уровня гемоглобина в крови. Поэтому этот продукт особенно полезен для беременных женщин, которые часто сталкиваются с дефицитом железа и анемией.

5. Способствует сохранению молодости и красоты

Масло шиповника пользуется популярностью у косметологов и производителей косметики. Одно из его главных преимуществ — универсальность. Оно подходит для всех типов кожи: сухой, жирной, чувствительной.

Сочетание природных антиоксидантов и витамина C защищает клетки кожи от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Жирные кислоты, содержащиеся в шиповнике, восстанавливают липидный баланс кожи, интенсивно увлажняют и предотвращают воспаления.

Витамины C и A улучшают цвет лица и борются с пигментацией.

Витамин E обладает противовоспалительным действием, благодаря чему масло шиповника можно использовать при акне и розацеа.

Масло шиповника регулирует работу сальных желез, снижая выработку кожного жира и устраняя жирный блеск.

6. Облегчает симптомы токсикоза

Шиповник — настоящий клад для беременных, так как помогает снять симптомы токсикоза. Он также способен уменьшить отеки, возникающие в этот непростой период.

7. Снижает риск развития диабета 2-го типа

Шиповник особенно полезен тем, кто страдает от лишнего веса и высокого давления. Плоды имеют низкий гликемический индекс, улучшают общее состояние организма, нормализуют уровень инсулина и предотвращают скачки глюкозы в крови.

8. Облегчает состояние больных суставов

Плоды шиповника содержат витаминно-минеральный комплекс, способствующий снятию воспалений. Восполнение дефицита полезных веществ снижает риск развития артроза и артрита.

Как извлечь максимальную пользу

По словам врача-гастроэнтеролога Александры Яковлевой, способ употребления шиповника зависит от поставленных целей.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лучше использовать отвар ягод шиповника. Его можно получить, просто залив плоды кипятком и дав настояться пару часов.

Масло подходит для наружного применения. На его основе также можно делать ингаляции во время простуды.

Если главная цель — общее укрепление иммунной системы и «витаминизация», лучше выбирать масло холодного отжима или биологически активные добавки на основе высушенных плодов. Они не подвергаются термообработке, что позволяет сохранить более высокую концентрацию витаминов и других полезных веществ.

Кому шиповник противопоказан

Александра Яковлева напоминает, что шиповником не следует увлекаться, а в некоторых случаях его стоит исключить людям, страдающим

* хроническими заболеваниями ЖКТ — гастритом, язвенной болезнью, панкреатитом. Высокое содержание витамина C в плодах может спровоцировать обострение этих заболеваний;

* склонностью к образованию тромбов и тромбофлебитом. Дело в том, что шиповник может повышать свертываемость крови;

* гипотонией — пониженным давлением. Для таких людей противопоказан отвар шиповника, который может ухудшить их состояние.

* при слабой зубной эмали. Из-за высокой концентрации витамина C постоянное употребление напитков на основе шиповника может нанести ей дополнительный вред. Поэтому в этом случае лучше пить отвары аккуратно — например, через трубочку.