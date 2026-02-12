Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Польза и вред консервированного тунца для здоровья 0 360

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Польза и вред консервированного тунца для здоровья

Свежий морской тунец богат белком и другими ценными веществами. Однако консервированный тунец стал более популярным благодаря своей доступности и длительному сроку хранения.

 

Польза консервированного тунца

Консервированный тунец, как и свежая рыба, насыщен различными микронутриентами. В его составе присутствует калий, способствующий поддержанию здоровья костей и мышц, магний, необходимый для выработки энергии, витамин D, который поддерживает иммунную систему, а также витамины группы В, полезные для нервной системы и кожи. Эти витамины также участвуют в образовании новых эритроцитов, что помогает предотвратить анемию.

Мясо тунца практически не содержит углеводов, но богато диетическим белком, который покрывает около 50% суточной потребности организма в этом важном макронутриенте.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в тунце, способствуют снижению уровня «вредного» холестерина. Поэтому диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион дважды в неделю, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованию американских ученых, в котором участвовали 40 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет, консервированный тунец также полезен для здоровья глаз. Высокое содержание жирных кислот помогает уменьшить риск синдрома сухого глаза и способствует улучшению общего состояния сетчатки и глаз.

Вред и противопоказания

К сожалению, у каждого продукта есть свои противопоказания. Основная проблема тунца заключается в наличии ртути, которая попадает в рыбу из-за загрязнения водоемов. Однако стоит отметить, что содержание этого тяжелого металла варьируется в зависимости от вида тунца. Поскольку консервы готовят из молодой и мелкой рыбы, уровень ртути в них ниже, чем в свежем или замороженном филе.

Для увеличения срока хранения консервированного тунца в него добавляют значительное количество соли, специй и других добавок. Поэтому чрезмерное употребление может привести к вздутию живота и проблемам с регуляцией жидкости в организме.

Проблемы с упаковкой

Качество продукта может также ухудшаться из-за самой консервной банки. Некоторые виды упаковки могут содержать остатки бисфенола А — химического вещества, используемого для покрытия стенок банки, чтобы предотвратить их коррозию и разрушение.

Обязательно проверяйте упаковку на наличие вмятин, грязевых пятен, трещин и вздутий. Если вы заметили такие дефекты, лучше отказаться от покупки, чтобы избежать возможного отравления.

Источник: dietology.pro

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике
Изображение к статье: 6 распространенных ошибок, которые совершают 90% людей при готовке
Изображение к статье: Продукты, которые снижают уровень холестерина: 4 альтернативы статинам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео