Свежий морской тунец богат белком и другими ценными веществами. Однако консервированный тунец стал более популярным благодаря своей доступности и длительному сроку хранения.

Польза консервированного тунца

Консервированный тунец, как и свежая рыба, насыщен различными микронутриентами. В его составе присутствует калий, способствующий поддержанию здоровья костей и мышц, магний, необходимый для выработки энергии, витамин D, который поддерживает иммунную систему, а также витамины группы В, полезные для нервной системы и кожи. Эти витамины также участвуют в образовании новых эритроцитов, что помогает предотвратить анемию.

Мясо тунца практически не содержит углеводов, но богато диетическим белком, который покрывает около 50% суточной потребности организма в этом важном макронутриенте.

Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в тунце, способствуют снижению уровня «вредного» холестерина. Поэтому диетологи рекомендуют включать рыбу в рацион дважды в неделю, что может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно исследованию американских ученых, в котором участвовали 40 тысяч человек в возрасте от 45 до 84 лет, консервированный тунец также полезен для здоровья глаз. Высокое содержание жирных кислот помогает уменьшить риск синдрома сухого глаза и способствует улучшению общего состояния сетчатки и глаз.

Вред и противопоказания

К сожалению, у каждого продукта есть свои противопоказания. Основная проблема тунца заключается в наличии ртути, которая попадает в рыбу из-за загрязнения водоемов. Однако стоит отметить, что содержание этого тяжелого металла варьируется в зависимости от вида тунца. Поскольку консервы готовят из молодой и мелкой рыбы, уровень ртути в них ниже, чем в свежем или замороженном филе.

Для увеличения срока хранения консервированного тунца в него добавляют значительное количество соли, специй и других добавок. Поэтому чрезмерное употребление может привести к вздутию живота и проблемам с регуляцией жидкости в организме.

Проблемы с упаковкой

Качество продукта может также ухудшаться из-за самой консервной банки. Некоторые виды упаковки могут содержать остатки бисфенола А — химического вещества, используемого для покрытия стенок банки, чтобы предотвратить их коррозию и разрушение.

Обязательно проверяйте упаковку на наличие вмятин, грязевых пятен, трещин и вздутий. Если вы заметили такие дефекты, лучше отказаться от покупки, чтобы избежать возможного отравления.

Источник: dietology.pro