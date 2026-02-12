Знаете ли вы, что некоторые продукты могут облегчить болевой синдром при обострении артроза и ревматизма?
Продукты с противовоспалительными свойствами: что следует знать
Диетолог Маттиас Ридл подчеркивает, что воспалительные процессы в организме играют важную роль. Они способствуют как развитию, так и обострению множества заболеваний. Воспаление — это защитная реакция организма на повреждение тканей, отмечает Aussiedlerbote.
Основные признаки воспалительного процесса:
* покраснение кожи в области воспаления;
* отечность;
* повышение температуры в зоне воспаления;
* болевые ощущения.
Человеческий организм представляет собой сложный механизм, функционирование которого зависит от полноценного питания. Важную роль также играет потребление чистой воды — не менее 1,5 литра в день.
Продукты с хорошими противовоспалительными свойствами:
* шпинат (как в сыром виде, так и после термической обработки);
* вишня и красные ягоды;
* сладкий перец (рекомендуется выбирать сорта с мясистыми стенками);
* брокколи;
* лук-порей;
* орехи;
* специи (куркума, имбирь, перец чили);
* жирные сорта рыбы;
* морепродукты.
Противовоспалительная диета предполагает включение перечисленных продуктов в повседневный рацион. Людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной систем рекомендуется исключить или значительно сократить потребление вредных продуктов, таких как колбасы, жирные сыры и полуфабрикаты быстрого приготовления.
