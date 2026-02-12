Baltijas balss logotype
Продукты, обладающие противовоспалительными свойствами: помощь при артрозе и ревматизме

Еда и рецепты
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продукты, обладающие противовоспалительными свойствами: помощь при артрозе и ревматизме

Знаете ли вы, что некоторые продукты могут облегчить болевой синдром при обострении артроза и ревматизма?

 

Продукты с противовоспалительными свойствами: что следует знать

Диетолог Маттиас Ридл подчеркивает, что воспалительные процессы в организме играют важную роль. Они способствуют как развитию, так и обострению множества заболеваний. Воспаление — это защитная реакция организма на повреждение тканей, отмечает Aussiedlerbote.

Основные признаки воспалительного процесса:

* покраснение кожи в области воспаления;

* отечность;

* повышение температуры в зоне воспаления;

* болевые ощущения.

Человеческий организм представляет собой сложный механизм, функционирование которого зависит от полноценного питания. Важную роль также играет потребление чистой воды — не менее 1,5 литра в день.

Продукты с хорошими противовоспалительными свойствами:

* шпинат (как в сыром виде, так и после термической обработки);

* вишня и красные ягоды;

* сладкий перец (рекомендуется выбирать сорта с мясистыми стенками);

* брокколи;

* лук-порей;

* орехи;

* специи (куркума, имбирь, перец чили);

* жирные сорта рыбы;

* морепродукты.

Противовоспалительная диета предполагает включение перечисленных продуктов в повседневный рацион. Людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой и эндокринной систем рекомендуется исключить или значительно сократить потребление вредных продуктов, таких как колбасы, жирные сыры и полуфабрикаты быстрого приготовления.

Оставить комментарий

