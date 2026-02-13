Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эндокринолог назвала шесть продуктов с высоким содержанием витамина С 0 241

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эндокринолог назвала шесть продуктов с высоким содержанием витамина С

Витамин С — это мощный антиоксидант, который способствует замедлению старения, поддерживает иммунную систему, а также здоровье сердца и сосудов. Чтобы избежать его дефицита, стоит разнообразить свой рацион определенными продуктами. Интересно, что в этом списке нет апельсинов.

 

Витамин С играет ключевую роль в организме человека, регулируя множество биохимических процессов. Он активно участвует в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительных тканей, благодаря которому поддерживается здоровье кожи, сосудов и костей. Этот витамин помогает замедлить старение, улучшает заживление поврежденных тканей, предотвращает развитие атеросклероза, а также укрепляет иммунитет и повышает работоспособность. Кроме того, витамин С является важным защитником иммунной системы в борьбе с вирусами, как сообщает Doctorpiter.

«Определить дефицит витамина С по анализам довольно сложно. Однако существуют несколько специфических симптомов, которые должны вас насторожить — возможно, организму не хватает именно этого витамина», — отмечает врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Первый признак, на который стоит обратить внимание, — это кровоточивость десен.

Второй симптом — расшатывание зубов и оголение их шейки.

Третий тревожный признак — появление синяков без видимой причины.

Четвертый признак — медленно заживающие раны.

И пятый тревожный сигнал — частые простуды и ОРВИ.

Где содержится больше всего витамина С

Восполнить уровень витамина С можно, изменив свой рацион. Существуют также специальные добавки, но их не следует принимать без назначения врача — это может привести к нежелательным последствиям.

По словам Диляры Лебедевой, наибольшее количество витамина С содержится в:

* сухом шиповнике — 1200 мг на 100 г продукта;

* сыром шиповнике — 470 мг на 100 г продукта;

* сладком перце (красном) — 250 мг на 100 г продукта;

* черной смородине — 200 мг на 100 г продукта;

* облепихе — 200 мг на 100 г продукта;

* свежей петрушке — 150 мг на 100 г продукта.

«Хочу вас предупредить, что вся аскорбиновая кислота и витамин С, продающийся в аптеке, — это добавки, которые вам нужны в меньшей степени. Если на упаковке не указана форма витамина и его источник, это, скорее всего, некачественный продукт», — подчеркивает эндокринолог.

Какое количество витамина С необходимо взрослому человеку в сутки? Здесь нет единого ответа, так как все зависит от индивидуальных потребностей. По мнению ученых, нормы могут варьироваться.

Кстати, витамином С также богаты укроп, облепиха, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Как сохранить витамин С в продуктах во время приготовления

Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, следуйте этим рекомендациям:

1. При термообработке накрывайте кастрюлю и сковороду крышкой. При доступе кислорода продукты теряют витамин С в два раза быстрее.

2. Закладывайте продукты в уже кипящую воду. Чем дольше они варятся, тем больше витамина теряется.

3. При варке добавляйте немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.

4. Не используйте для приготовления железную или медную посуду, ложки или половники: металлическая поверхность приборов способствует разрушению витамина.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике
Изображение к статье: 6 распространенных ошибок, которые совершают 90% людей при готовке
Изображение к статье: Продукты, которые снижают уровень холестерина: 4 альтернативы статинам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео