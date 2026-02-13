Витамин С — это мощный антиоксидант, который способствует замедлению старения, поддерживает иммунную систему, а также здоровье сердца и сосудов. Чтобы избежать его дефицита, стоит разнообразить свой рацион определенными продуктами. Интересно, что в этом списке нет апельсинов.

Витамин С играет ключевую роль в организме человека, регулируя множество биохимических процессов. Он активно участвует в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительных тканей, благодаря которому поддерживается здоровье кожи, сосудов и костей. Этот витамин помогает замедлить старение, улучшает заживление поврежденных тканей, предотвращает развитие атеросклероза, а также укрепляет иммунитет и повышает работоспособность. Кроме того, витамин С является важным защитником иммунной системы в борьбе с вирусами, как сообщает Doctorpiter.

«Определить дефицит витамина С по анализам довольно сложно. Однако существуют несколько специфических симптомов, которые должны вас насторожить — возможно, организму не хватает именно этого витамина», — отмечает врач-эндокринолог Диляра Лебедева.

Первый признак, на который стоит обратить внимание, — это кровоточивость десен.

Второй симптом — расшатывание зубов и оголение их шейки.

Третий тревожный признак — появление синяков без видимой причины.

Четвертый признак — медленно заживающие раны.

И пятый тревожный сигнал — частые простуды и ОРВИ.

Где содержится больше всего витамина С

Восполнить уровень витамина С можно, изменив свой рацион. Существуют также специальные добавки, но их не следует принимать без назначения врача — это может привести к нежелательным последствиям.

По словам Диляры Лебедевой, наибольшее количество витамина С содержится в:

* сухом шиповнике — 1200 мг на 100 г продукта;

* сыром шиповнике — 470 мг на 100 г продукта;

* сладком перце (красном) — 250 мг на 100 г продукта;

* черной смородине — 200 мг на 100 г продукта;

* облепихе — 200 мг на 100 г продукта;

* свежей петрушке — 150 мг на 100 г продукта.

«Хочу вас предупредить, что вся аскорбиновая кислота и витамин С, продающийся в аптеке, — это добавки, которые вам нужны в меньшей степени. Если на упаковке не указана форма витамина и его источник, это, скорее всего, некачественный продукт», — подчеркивает эндокринолог.

Какое количество витамина С необходимо взрослому человеку в сутки? Здесь нет единого ответа, так как все зависит от индивидуальных потребностей. По мнению ученых, нормы могут варьироваться.

Кстати, витамином С также богаты укроп, облепиха, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.

Как сохранить витамин С в продуктах во время приготовления

Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, следуйте этим рекомендациям:

1. При термообработке накрывайте кастрюлю и сковороду крышкой. При доступе кислорода продукты теряют витамин С в два раза быстрее.

2. Закладывайте продукты в уже кипящую воду. Чем дольше они варятся, тем больше витамина теряется.

3. При варке добавляйте немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.

4. Не используйте для приготовления железную или медную посуду, ложки или половники: металлическая поверхность приборов способствует разрушению витамина.