Витамин С — это мощный антиоксидант, который способствует замедлению старения, поддерживает иммунную систему, а также здоровье сердца и сосудов. Чтобы избежать его дефицита, стоит разнообразить свой рацион определенными продуктами. Интересно, что в этом списке нет апельсинов.
Витамин С играет ключевую роль в организме человека, регулируя множество биохимических процессов. Он активно участвует в синтезе коллагена — основного структурного белка соединительных тканей, благодаря которому поддерживается здоровье кожи, сосудов и костей. Этот витамин помогает замедлить старение, улучшает заживление поврежденных тканей, предотвращает развитие атеросклероза, а также укрепляет иммунитет и повышает работоспособность. Кроме того, витамин С является важным защитником иммунной системы в борьбе с вирусами, как сообщает Doctorpiter.
«Определить дефицит витамина С по анализам довольно сложно. Однако существуют несколько специфических симптомов, которые должны вас насторожить — возможно, организму не хватает именно этого витамина», — отмечает врач-эндокринолог Диляра Лебедева.
Первый признак, на который стоит обратить внимание, — это кровоточивость десен.
Второй симптом — расшатывание зубов и оголение их шейки.
Третий тревожный признак — появление синяков без видимой причины.
Четвертый признак — медленно заживающие раны.
И пятый тревожный сигнал — частые простуды и ОРВИ.
Где содержится больше всего витамина С
Восполнить уровень витамина С можно, изменив свой рацион. Существуют также специальные добавки, но их не следует принимать без назначения врача — это может привести к нежелательным последствиям.
По словам Диляры Лебедевой, наибольшее количество витамина С содержится в:
* сухом шиповнике — 1200 мг на 100 г продукта;
* сыром шиповнике — 470 мг на 100 г продукта;
* сладком перце (красном) — 250 мг на 100 г продукта;
* черной смородине — 200 мг на 100 г продукта;
* облепихе — 200 мг на 100 г продукта;
* свежей петрушке — 150 мг на 100 г продукта.
«Хочу вас предупредить, что вся аскорбиновая кислота и витамин С, продающийся в аптеке, — это добавки, которые вам нужны в меньшей степени. Если на упаковке не указана форма витамина и его источник, это, скорее всего, некачественный продукт», — подчеркивает эндокринолог.
Какое количество витамина С необходимо взрослому человеку в сутки? Здесь нет единого ответа, так как все зависит от индивидуальных потребностей. По мнению ученых, нормы могут варьироваться.
Кстати, витамином С также богаты укроп, облепиха, брюссельская, белокочанная и цветная капуста, картофель, помидоры, яблоки, ананасы и цитрусовые.
Как сохранить витамин С в продуктах во время приготовления
Чтобы сохранить полезные свойства продуктов, следуйте этим рекомендациям:
1. При термообработке накрывайте кастрюлю и сковороду крышкой. При доступе кислорода продукты теряют витамин С в два раза быстрее.
2. Закладывайте продукты в уже кипящую воду. Чем дольше они варятся, тем больше витамина теряется.
3. При варке добавляйте немного уксуса. В щелочной среде витамин С разрушается быстрее, чем в кислой.
4. Не используйте для приготовления железную или медную посуду, ложки или половники: металлическая поверхность приборов способствует разрушению витамина.
