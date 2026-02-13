Неоткрытая бутылка вина может сохранять свои качества на протяжении длительного времени, если соблюдаются все условия хранения. Однако после открытия напиток начинает взаимодействовать с кислородом, что приводит к окислению и ухудшению вкуса.

Открытое вино следует хранить в холодильнике, закрыв его оригинальной пробкой. При таком подходе процесс окисления замедляется, и красное вино может оставаться пригодным к употреблению около трех дней, а белое — примерно пять. Это касается как сухих, так и полусухих вин. Сладкие вина, благодаря высокому содержанию сахара, могут храниться до нескольких недель.

Еще один способ продлить срок хранения — перелить вино в меньшую емкость. Это объясняется тем, что уменьшение объема бутылки снижает площадь поверхности вина, контактирующую с кислородом.

Игристое вино также можно сохранить в течение некоторого времени, если следовать нескольким рекомендациям:

* шампанское и открытые игристые вина лучше хранить при температуре от 6°C до 10°C;

* избегайте тряски бутылки, чтобы не потерять газы, отвечающие за пузырьки;

* герметично закройте горлышко бутылки, используя как фольгу (пищевая пленка), так и специальную пробку для игристых вин.

Тем не менее, стоит помнить, что максимум через пару дней открытое вино утратит свою газированность, поэтому о длительном хранении не может быть и речи.