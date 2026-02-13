Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как долго можно хранить открытое вино? 0 377

Еда и рецепты
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как долго можно хранить открытое вино?

Неоткрытая бутылка вина может сохранять свои качества на протяжении длительного времени, если соблюдаются все условия хранения. Однако после открытия напиток начинает взаимодействовать с кислородом, что приводит к окислению и ухудшению вкуса.

 

Открытое вино следует хранить в холодильнике, закрыв его оригинальной пробкой. При таком подходе процесс окисления замедляется, и красное вино может оставаться пригодным к употреблению около трех дней, а белое — примерно пять. Это касается как сухих, так и полусухих вин. Сладкие вина, благодаря высокому содержанию сахара, могут храниться до нескольких недель.

Еще один способ продлить срок хранения — перелить вино в меньшую емкость. Это объясняется тем, что уменьшение объема бутылки снижает площадь поверхности вина, контактирующую с кислородом.

Игристое вино также можно сохранить в течение некоторого времени, если следовать нескольким рекомендациям:

* шампанское и открытые игристые вина лучше хранить при температуре от 6°C до 10°C;

* избегайте тряски бутылки, чтобы не потерять газы, отвечающие за пузырьки;

* герметично закройте горлышко бутылки, используя как фольгу (пищевая пленка), так и специальную пробку для игристых вин.

Тем не менее, стоит помнить, что максимум через пару дней открытое вино утратит свою газированность, поэтому о длительном хранении не может быть и речи.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике
Изображение к статье: 6 распространенных ошибок, которые совершают 90% людей при готовке
Изображение к статье: Продукты, которые снижают уровень холестерина: 4 альтернативы статинам

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Причины гниения капусты
Дом и сад
Изображение к статье: Единокровные родственники. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Исследователи раскрыли формулу счастья одиноких
Люблю!
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео