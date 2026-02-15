Baltijas balss logotype
«Привет, диабет!»: 3 продукта, способствующие повышению сахара 0 747

Еда и рецепты
Дата публикации: 15.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Привет, диабет!»: 3 продукта, способствующие повышению сахара

Сахар — один из ключевых факторов, влияющих на здоровье.

 

Диабет является широко распространенным заболеванием, которое значительно ухудшает качество жизни множества людей.

При этом многие даже не осознают, что находятся в группе риска. Важно не только следить за уровнем сахара, но и знать о продуктах, которые могут существенно повысить уровень глюкозы в крови после их употребления.

В блоге нутрициолога Игоря Ботоговского были выделены три неожиданных продукта, способствующих повышению сахара. Для профилактики диабета их следует исключить из своего рациона.

Прежде всего, это картофель. Не имеет значения, отварной он или в виде пюре. Особенно негативно влияет сладкий картофель. Этот продукт богат витаминами и содержит небольшое количество клетчатки, однако его углеводов так же много, как и в белом картофеле.

Также к продуктам, повышающим уровень сахара, относятся фруктовые соки, включая свежевыжатые. Фруктовый сок не содержит значительного количества клетчатки и питательных веществ, но в одном стакане может быть до 45 граммов углеводов.

Третьим продуктом, способствующим повышению сахара в крови, является молоко. Особенно это касается коровьего молока, в 200 мл которого содержится 12 граммов лактозы. В качестве альтернативы можно рассмотреть соевое, льняное или миндальное молоко.

Оставить комментарий

