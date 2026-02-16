Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цели обработки сухофруктов диоксидом серы и возможные риски - мнение эксперта 0 358

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цели обработки сухофруктов диоксидом серы и возможные риски - мнение эксперта

Сухофрукты являются одним из самых полезных продуктов для нашего здоровья.

 

Вопрос о вредных консервантах или их необходимости. Эксперт поделился информацией о применении диоксида серы для обработки сухофруктов.

Для улучшения вкуса и сохранения цвета

Сушеные фрукты и ягоды представляют собой одни из самых полезных продуктов для нашего организма. Их польза сохраняется даже в сезон свежих ягод, но только при условии, что они натуральные и не содержат вредных химических добавок. Специалисты в области питания всё чаще выражают обеспокоенность по поводу пищевых добавок с индексом Е. Тем не менее, на полках магазинов и рынков можно встретить товары с опасными консервантами, включая сухофрукты. Некоторые недобросовестные продавцы намеренно обрабатывают курагу и другие сухофрукты диоксидом серы (SO2).

Эксперт по вопросам безопасности продуктов питания Сергей Малоземов пояснил, что диоксид серы (Е220) применяется для обработки почти всех сухих фруктов. Этот метод помогает уничтожить микробы и сохранить яркий цвет.

Производитель использует серную шашку, поджигает её и помещает в тот же контейнер, где находятся поддоны с курагой или черносливом. Сера окутывает сухофрукты, проникает в них и образует защитный слой, который призван бороться с микробами и плесенью.

Насколько это безопасно?

Диоксид серы, также известный как сернистый ангидрид или консервант Е220, является одним из основных реагентов, используемых для обработки фруктов при сушке. Это необходимо, поскольку Е220 предотвращает размножение бактерий и грибков, а также влияет на срок хранения и годности продуктов, замедляя ферментацию и предотвращая потемнение фруктов и овощей. По словам Малоземова, светлый оттенок сухофрукта указывает на то, что он прошел такую обработку. Тем не менее, специалист отметил, что данный консервант по-прежнему разрешен для употребления, так как считается безопасным для человека.

Как снизить содержание Е220 в сухофруктах? Эксперт рекомендует промыть их горячей водой или замочить на 30 минут в воде.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео