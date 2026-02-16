Вопрос о вредных консервантах или их необходимости. Эксперт поделился информацией о применении диоксида серы для обработки сухофруктов.

Для улучшения вкуса и сохранения цвета

Сушеные фрукты и ягоды представляют собой одни из самых полезных продуктов для нашего организма. Их польза сохраняется даже в сезон свежих ягод, но только при условии, что они натуральные и не содержат вредных химических добавок. Специалисты в области питания всё чаще выражают обеспокоенность по поводу пищевых добавок с индексом Е. Тем не менее, на полках магазинов и рынков можно встретить товары с опасными консервантами, включая сухофрукты. Некоторые недобросовестные продавцы намеренно обрабатывают курагу и другие сухофрукты диоксидом серы (SO2).

Эксперт по вопросам безопасности продуктов питания Сергей Малоземов пояснил, что диоксид серы (Е220) применяется для обработки почти всех сухих фруктов. Этот метод помогает уничтожить микробы и сохранить яркий цвет.

Производитель использует серную шашку, поджигает её и помещает в тот же контейнер, где находятся поддоны с курагой или черносливом. Сера окутывает сухофрукты, проникает в них и образует защитный слой, который призван бороться с микробами и плесенью.

Насколько это безопасно?

Диоксид серы, также известный как сернистый ангидрид или консервант Е220, является одним из основных реагентов, используемых для обработки фруктов при сушке. Это необходимо, поскольку Е220 предотвращает размножение бактерий и грибков, а также влияет на срок хранения и годности продуктов, замедляя ферментацию и предотвращая потемнение фруктов и овощей. По словам Малоземова, светлый оттенок сухофрукта указывает на то, что он прошел такую обработку. Тем не менее, специалист отметил, что данный консервант по-прежнему разрешен для употребления, так как считается безопасным для человека.

Как снизить содержание Е220 в сухофруктах? Эксперт рекомендует промыть их горячей водой или замочить на 30 минут в воде.