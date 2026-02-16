Для многих какао ассоциируется с детскими воспоминаниями. Однако, если этот напиток готовится из настоящего какао-порошка без добавления сахара, он способен принести значительную пользу организму.

Правильно приготовленный какао-напиток богат антиоксидантами, которые помогают в борьбе с воспалительными процессами, а также препятствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, регулярное употребление какао может снизить риск тромбозов, служа профилактикой инфарктов и инсультов, что в перспективе может способствовать продлению жизни.

Антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, положительно влияют на работу головного мозга. В этом контексте напиток можно рассматривать как естественное средство для предотвращения возрастных когнитивных нарушений. Поэтому какао может помочь справиться с ухудшением памяти, снижением настроения и апатией.

Еще одним важным свойством какао является его влияние на печень. Исследования показывают, что этот продукт может замедлить развитие цирроза печени. Он также полезен при наличии других заболеваний, способствующих развитию цирроза, таких как вирусный гепатит и неалкогольная жировая болезнь печени.

Однако стоит отметить, что для достижения всех перечисленных положительных эффектов необходимо употреблять правильно приготовленное какао. Оптимальный вариант — это напиток без сахара и подсластителей, а также без молока. Рекомендуется употреблять какао не чаще трех раз в неделю.

Источник: dietology.pro