Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какое воздействие на организм оказывает какао без сахара 0 538

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое воздействие на организм оказывает какао без сахара

Для многих какао ассоциируется с детскими воспоминаниями. Однако, если этот напиток готовится из настоящего какао-порошка без добавления сахара, он способен принести значительную пользу организму.

 

Правильно приготовленный какао-напиток богат антиоксидантами, которые помогают в борьбе с воспалительными процессами, а также препятствуют развитию атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, регулярное употребление какао может снизить риск тромбозов, служа профилактикой инфарктов и инсультов, что в перспективе может способствовать продлению жизни.

Антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао, положительно влияют на работу головного мозга. В этом контексте напиток можно рассматривать как естественное средство для предотвращения возрастных когнитивных нарушений. Поэтому какао может помочь справиться с ухудшением памяти, снижением настроения и апатией.

Еще одним важным свойством какао является его влияние на печень. Исследования показывают, что этот продукт может замедлить развитие цирроза печени. Он также полезен при наличии других заболеваний, способствующих развитию цирроза, таких как вирусный гепатит и неалкогольная жировая болезнь печени.

Однако стоит отметить, что для достижения всех перечисленных положительных эффектов необходимо употреблять правильно приготовленное какао. Оптимальный вариант — это напиток без сахара и подсластителей, а также без молока. Рекомендуется употреблять какао не чаще трех раз в неделю.

Источник: dietology.pro

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
4
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео