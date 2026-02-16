Когда возникают боли в животе, многие сразу вспоминают об овсянке и начинают есть ее каждое утро, надеясь, что ее обволакивающие свойства помогут вылечить больной желудок. Однако это не совсем так.

Наверняка многие слышали о чудодейственных качествах овсяной каши. Одно из основных утверждений заключается в том, что она обволакивает слизистую желудка, способствуя его выздоровлению или облегчению боли. На самом деле овсянка действительно полезна для желудка, но по другой причине.

«Единственное, что действительно полезно в овсянке для желудка, как и для любой другой каши, — это ее консистенция. Каша мягкая и жидкая. Она не лечит желудок, а лишь снижает его нагрузку», — пояснил врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем телеграм-канале.

Что касается обволакивающих свойств, то это миф. По словам Сергея Вялова, процесс «обволакивания желудка» в принципе не существует.

«Защита слизистой осуществляется за счет слизи, которую выделяет сам желудок. Никакая пища не прилипает к стенкам желудка и не покрывает их, тем более не восстанавливает погибшие клетки. Проведите языком по щеке и ответьте себе: что прилипает к ней? Ничего! И не обволакивает. Это просто остатки еды», — подчеркивает специалист.

Если подводить итог, овсяная каша действительно полезна для желудка: она формально облегчает его работу. Однако, как напомнил Сергей Вялов, одной кашей желудок не вылечить, даже если есть ее на завтрак, обед и ужин. Если в желудке возникают проблемы, их необходимо лечить, и не только с помощью каши, но и медикаментов.