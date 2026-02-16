Baltijas balss logotype
Полезные свойства кунжута: лечебные качества 0 210

Еда и рецепты
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полезные свойства кунжута: лечебные качества

Семена кунжута содержат значительное количество жирного масла, состоящего в основном из эфиров глицерина и органических кислот.

 

В семенах кунжута присутствует сезамин — мощный антиоксидант, который способен снижать уровень холестерина и предотвращать развитие различных заболеваний, включая рак.

Кроме того, семена богаты углеводами, белками, витаминами А, Е, С, группы В, а также аминокислотами. В их состав входят минералы: кальций, калий, железо, фосфор, магний; лецитин, пищевые волокна и фитин — сложное вещество, способствующее восстановлению минералов в организме.

Элементы, содержащиеся в кунжутном масле и семенах, оказывают положительное влияние на здоровье: они способствуют выведению токсинов, нормализуют обмен веществ и артериальное давление, а также предотвращают заболевания суставов.

Таким образом, кунжут заслуживает признания как одно из доступных и полезных средств в пищевой медицине, которое при регулярном употреблении может продлить жизнь и даже сохранить её.

Для профилактики остеопороза

Рекомендуется ежедневно принимать 1-2 столовые ложки семян.

При простудах и кашле

Нагрейте масло на водяной бане и на ночь втирайте его в спину и грудь. Также можно принимать тёплым внутрь по 1 чайной ложке три раза в день при ангинах и фарингитах.

При расстройствах желудка

Измельчённые семена смешайте с мёдом в соотношении 1:1 и добавьте немного кипячёной воды. Принимайте по 1 столовой ложке несколько раз в день до улучшения состояния.

При колите и гастрите

Принимайте натощак по 2 чайные ложки несколько раз в день.

При болях невралгического характера

Поджарьте семена на сковороде, измельчите до порошка и принимайте по 1 столовой ложке (не более) в течение дня. Желательно запивать не простой водой, а добавив немного свежего имбирного сока.

При плохой свёртываемости крови

Принимайте по 1 столовой ложке кунжутного масла три раза в день перед едой. Это способствует увеличению количества тромбоцитов.

При дерматите

Смешайте в равных частях сок винограда и алоэ, добавьте одну часть кунжутного масла и наносите на поражённые участки кожи. Дополнительно масло можно принимать внутрь 2-3 раза в день по 1 столовой ложке.

Альтернатива средствам по уходу за кожей лица

Добавляйте кунжутное масло в любые косметические средства, включая средства для очищения и умывания; смешивайте его с другими маслами; используйте в масках для лица — особенно для увядающей кожи, а также как основу для домашних кремов.

Кунжутное масло для снятия макияжа

Например, оно отлично подходит для удаления туши с ресниц и может использоваться как средство для ухода за кожей век — утром и вечером наносите масло вокруг глаз, осторожно вбивая его кончиками пальцев.

Для похудения

Смешайте в блендере размоченные с вечера семена кунжута (1 чашка) с кипячёной водой (1,5 чашки). При необходимости добавляйте воду, пока смесь не станет похожей на густые сливки; затем процедите, вылейте в стеклянную банку, накройте марлей или тканью — жидкость должна «дышать», и оставьте в тёплом месте примерно на 12 часов. В готовый кунжутный «кефир» можно добавить по вкусу сок лимона, мёд или сахар.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
