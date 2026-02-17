В каждой культуре, где люди умеют и любят рыбачить, существует своя интерпретация ухи. У финнов, народа, чья судьба всегда была тесно связана с морем, рецептов рыбных супов можно найти множество!

Рыбный суп «Лохикейто» со сливками, праздничная версия любимого финнами блюда, по праву считается изюминкой финской кухни. К счастью, в наше время рецепты доступны каждому, и ты с близкими сможете оценить, почему этот суп так ценят гурманы!

Ключевой момент

Как уже упоминалось, суп «Лохикейто» со сливками является праздничным вариантом этого блюда. Однако традиционная версия также не обходится без молочных продуктов. Ежедневный вариант называется «Калакейто», в котором вместо сливок используется молоко. Тем не менее, мы начнем с коронной версии!

Ингредиенты

голова, обрезки и филе любой красной рыбы

2,5 л воды

500 г картофеля

200 г лука-порея

400 мл сливок

0,5 ч. л. сахара

пучок укропа

2 лавровых листа

соль

сливочное масло

душистый перец

черный перец горошком

Приготовление

1. Нарежь рыбное филе крупными кубиками, добавь половину чайной ложки сахара и столько же соли, оставь просолиться, пока варится бульон.

2. Голову и обрезки рыбы положи в кастрюлю, залей холодной водой, посоли, добавь несколько горошин черного перца и немного душистого. Доведи до кипения, затем вари 30–40 минут на среднем огне, периодически снимая пену. Процеди готовый бульон.

3. В отдельной кастрюле растопи кусочек сливочного масла, добавь нарезанный кольцами лук и обжаривай его 2–3 минуты, затем влей процеженный бульон. После этого добавь нарезанный кубиками картофель и лавровый лист.

4. Доведи содержимое кастрюли до кипения и вари до готовности картофеля, что обычно занимает около 15 минут. Когда картофель будет готов, добавь сливки. Снова доведи до кипения, затем добавь рыбу и вари ровно одну минуту. В конце добавь укроп, подержи на огне еще полминуты и сними кастрюлю с плиты.

5. Вот и всё, финский суп «Лохикейто» готов. Перед подачей обязательно дай ему настояться хотя бы 20 минут. Рекомендуем добавить в каждую тарелку немного нарезанного укропа.

Приятного аппетита!

