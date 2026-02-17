Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Изюминка финской кухни: как приготовить рыбный суп «Лохикейто» (РЕЦЕПТ) 0 399

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Изюминка финской кухни: как приготовить рыбный суп «Лохикейто» (РЕЦЕПТ)

В каждой культуре, где люди умеют и любят рыбачить, существует своя интерпретация ухи. У финнов, народа, чья судьба всегда была тесно связана с морем, рецептов рыбных супов можно найти множество!

 

Рыбный суп «Лохикейто» со сливками, праздничная версия любимого финнами блюда, по праву считается изюминкой финской кухни. К счастью, в наше время рецепты доступны каждому, и ты с близкими сможете оценить, почему этот суп так ценят гурманы!

Ключевой момент

Как уже упоминалось, суп «Лохикейто» со сливками является праздничным вариантом этого блюда. Однако традиционная версия также не обходится без молочных продуктов. Ежедневный вариант называется «Калакейто», в котором вместо сливок используется молоко. Тем не менее, мы начнем с коронной версии!

Ингредиенты

голова, обрезки и филе любой красной рыбы
2,5 л воды
500 г картофеля
200 г лука-порея
400 мл сливок
0,5 ч. л. сахара
пучок укропа
2 лавровых листа
соль
сливочное масло
душистый перец
черный перец горошком

Приготовление

1. Нарежь рыбное филе крупными кубиками, добавь половину чайной ложки сахара и столько же соли, оставь просолиться, пока варится бульон.

2. Голову и обрезки рыбы положи в кастрюлю, залей холодной водой, посоли, добавь несколько горошин черного перца и немного душистого. Доведи до кипения, затем вари 30–40 минут на среднем огне, периодически снимая пену. Процеди готовый бульон.

3. В отдельной кастрюле растопи кусочек сливочного масла, добавь нарезанный кольцами лук и обжаривай его 2–3 минуты, затем влей процеженный бульон. После этого добавь нарезанный кубиками картофель и лавровый лист.

4. Доведи содержимое кастрюли до кипения и вари до готовности картофеля, что обычно занимает около 15 минут. Когда картофель будет готов, добавь сливки. Снова доведи до кипения, затем добавь рыбу и вари ровно одну минуту. В конце добавь укроп, подержи на огне еще полминуты и сними кастрюлю с плиты.

5. Вот и всё, финский суп «Лохикейто» готов. Перед подачей обязательно дай ему настояться хотя бы 20 минут. Рекомендуем добавить в каждую тарелку немного нарезанного укропа.

Приятного аппетита!

Источник: vazhnoznat

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эти продукты способны облегчить даже сильнейшую головную боль
Изображение к статье: Гастроэнтеролог объяснила, что произойдет, если ежедневно употреблять горчицу
Изображение к статье: Королевский шоколадный пирог за считанные минуты: тесто не требуется
Изображение к статье: Зеленые бананы способствуют развитию полезной микрофлоры в кишечнике

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео