С каждым днем погода становится все более теплой, что создает отличные условия для пикников и приготовления аппетитного шашлыка.
Шашлык — это превосходное блюдо для выходных в теплую погоду. Приготовленный по данному рецепту, он обязательно станет вашим коронным блюдом.
Вкусный шашлык из свинины
Ингредиенты:
свинина — 1 кг;
лук — 300 г;
кефир — 400 мл;
сильногазированная вода — 100 мл;
соль, перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
1. Первый секрет, определяющий успех вашего шашлыка, — это выбор мяса. Ошеек — это оптимальный вариант: он достаточно жирный и мягкий.
2. Промойте мясо и нарежьте его на куски. Идеальный размер — чтобы кусок помещался в кулак. Меньшие кусочки быстро сгорят, а слишком крупные могут не прожариться в середине.
3. Второй секрет — не скупитесь на лук. Очистите его и нарежьте мелко. Можно использовать блендер для получения лукового пюре. Важно, чтобы в маринаде был именно сок лука, а не его кольца.
4. Смешайте мясо с луковым пюре. Посолите и поперчите, добавьте по желанию другие специи.
5. Третий секрет — это кефир и газированная вода. Залейте мясо кефиром и минеральной водой. Поместите в контейнер с крышкой или накройте пленкой.
6. Дайте мясу немного постоять в маринаде — от часа и более. За это время разожгите огонь на гриле.
7. Нанизывайте куски мяса на шампуры и жарьте на сильном огне до появления первой корочки. Часто вращайте шампуры, чтобы мясо равномерно пропеклось.
8. Подавайте шашлык с лавашем, свежими овощами и зеленью. Овощи также можно запечь на гриле.
Источник: 1001sovet
