Рецепт идеального шашлыка, который станет вашим коронным блюдом 0 291

Дата публикации: 07.04.2026
Изображение к статье: Рецепт идеального шашлыка, который станет вашим коронным блюдом

С каждым днем погода становится все более теплой, что создает отличные условия для пикников и приготовления аппетитного шашлыка.

 

Шашлык — это превосходное блюдо для выходных в теплую погоду. Приготовленный по данному рецепту, он обязательно станет вашим коронным блюдом.

Вкусный шашлык из свинины

Ингредиенты:

свинина — 1 кг;
лук — 300 г;
кефир — 400 мл;
сильногазированная вода — 100 мл;
соль, перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

1. Первый секрет, определяющий успех вашего шашлыка, — это выбор мяса. Ошеек — это оптимальный вариант: он достаточно жирный и мягкий.

2. Промойте мясо и нарежьте его на куски. Идеальный размер — чтобы кусок помещался в кулак. Меньшие кусочки быстро сгорят, а слишком крупные могут не прожариться в середине.

3. Второй секрет — не скупитесь на лук. Очистите его и нарежьте мелко. Можно использовать блендер для получения лукового пюре. Важно, чтобы в маринаде был именно сок лука, а не его кольца.

4. Смешайте мясо с луковым пюре. Посолите и поперчите, добавьте по желанию другие специи.

5. Третий секрет — это кефир и газированная вода. Залейте мясо кефиром и минеральной водой. Поместите в контейнер с крышкой или накройте пленкой.

6. Дайте мясу немного постоять в маринаде — от часа и более. За это время разожгите огонь на гриле.

7. Нанизывайте куски мяса на шампуры и жарьте на сильном огне до появления первой корочки. Часто вращайте шампуры, чтобы мясо равномерно пропеклось.

8. Подавайте шашлык с лавашем, свежими овощами и зеленью. Овощи также можно запечь на гриле.

Источник: 1001sovet

