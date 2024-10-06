Лекарство стоило 1 евро, потом 7, а сейчас 17! Что происходит?!

«Почему так выросли цены на лекарства «Гриндекс»? С 2015 года я принимаю лекарства, которые стоят 1 евро, потом 7 евро, сейчас 17 евро!» - возмутился в эфире TV24 зритель.

Ответ на этот вопрос дал Эгил Эйнар Юршевич, врач, советник председателя правление AS «Grindeks».

«Цена на этот конкретный препарат не повышалась более 10 лет. Мы больше не могли торговать по старым ценам, мы были вынуждены выйти из списка компенсируемых лекарств и установить цену, которая покрывает наши затраты, а также дает нам некоторую прибыль.

Обострится этот вопрос и после 1 января, когда появится новая система повышения дешевой продукции, потому что с одной стороны есть желание государства снизить цены, а с другой - возможность производителя снизить эту цену в той мере, в какой она соответствует требованиям, предъявляемым к возмещаемым ЛС.

В интересах производителя сохранить самую низкую цену в системе компенсируемого лекарства, тогда она компенсируется государством и у жителя появляется возможность купить его существенно дешевле. Если лекарство выходит за пределы этой системы, то это уже некомпенсируемое лекарство, человек платит полную сумму, оборот уменьшается, а также уменьшается возможность продать больше», — пояснил Юршевич.