Baltijas balss logotype

Лекарство стоило 1 евро, потом 7, а сейчас 17! Что происходит?! 2

Бизнес
Дата публикации: 06.10.2024
BB.LV
Лекарство стоило 1 евро, потом 7, а сейчас 17! Что происходит?!

«Почему так выросли цены на лекарства «Гриндекс»? С 2015 года я принимаю лекарства, которые стоят 1 евро, потом 7 евро, сейчас 17 евро!» - возмутился в эфире TV24 зритель.

Ответ на этот вопрос дал Эгил Эйнар Юршевич, врач, советник председателя правление AS «Grindeks».

«Цена на этот конкретный препарат не повышалась более 10 лет. Мы больше не могли торговать по старым ценам, мы были вынуждены выйти из списка компенсируемых лекарств и установить цену, которая покрывает наши затраты, а также дает нам некоторую прибыль.

Обострится этот вопрос и после 1 января, когда появится новая система повышения дешевой продукции, потому что с одной стороны есть желание государства снизить цены, а с другой - возможность производителя снизить эту цену в той мере, в какой она соответствует требованиям, предъявляемым к возмещаемым ЛС.

В интересах производителя сохранить самую низкую цену в системе компенсируемого лекарства, тогда она компенсируется государством и у жителя появляется возможность купить его существенно дешевле. Если лекарство выходит за пределы этой системы, то это уже некомпенсируемое лекарство, человек платит полную сумму, оборот уменьшается, а также уменьшается возможность продать больше», — пояснил Юршевич.

2
15

Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    7-го октября

    Хосам Абу Мери акбарит неверных быстрее к Аллаху.☠️ Не мешайте, реформа идёт полным ходом.

    5
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    6-го октября

    В Латвию пришел пушной зверёк. И не более того.

    15
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Пенсионные деньги латвийцев работают... на Трампа
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Прибыль латвийских финансовых учреждений за два месяца — 65 миллионов евро
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию
Цены идут вверх как по маслу: рост стоимости продуктов питания разгоняет инфляцию Эксклюзив!
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Раскрыта желаемая для США сумма от импортных пошлин
Сказку "все включено" могут позволить себе все меньше россиян. Иконка видео
Российский туризм в Турцию падает, с чего бы это
Фиксация цен может привести к дефициту. Иконка видео
45 евроцентов литр молока: супермаркетам РФ законодательно запретят поднимать цены
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
МВФ одобрил выделение Киеву нового транша в размере 400 миллионов долларов
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?
В столицах стран Балтии наблюдаются разные тенденции цен на топливо; что в Риге?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео