Особенно активно ищут инженеров разных категорий, токарей и операторов станков с ЧПУ.

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников. Выпуск оружия и боевой техники резко увеличился из-за войны, которую ведет Россия. На рынке труда подходящих кадров мало, иногда поиски идут месяцами. В итоге в промышленности растет спрос на вахтовиков, а некоторые оборонные заводы активно завлекают молодежь. Русская служба Би-би-си исследовала вакансии на российских оборонных заводах.

В период с 15 августа по 15 сентября на крупнейших российских порталах по поиску работы было размещено более 90 тысяч вакансий, где упоминались оборонные предприятия, гособоронзаказ или оборонно-промышленный комплекс, а также опубликованных предприятиями ОПК, подсчитала Би-би-си. Предлагаемые зарплаты по некоторым наиболее дефицитным специальностям оказались в три-четыре раза выше средней зарплаты в соответствующем регионе.

Особенно активно ищут инженеров разных категорий, токарей и операторов станков с ЧПУ — это высокотехнологическое оборудование, управление которым требует особых навыков. На рынке острый дефицит таких специалистов. Причем нередко заводы ищут людей, которые умеют работать с западным оборудованием, например, Siemens или Heidenhain.

Для сравнения, на «Авито» на начало сентября было всего около 2 тысяч резюме на должность токаря, в то время как вакансий (не только в оборонке) более 60 тысяч. В случае с операторами ЧПУ подобная картина: 600 резюме на 18 600 вакансий.

В ряде случаев, несмотря на заманчивую зарплату, просмотров у объявлений немного и висят они неделями, а то и месяцами.

Некоторые рекрутеры предлагают потенциальным работникам привести «друзей» этой же специальности за вознаграждение — около 10 тысяч рублей.

Дефицит вызван и тем, что в России в целом наблюдается нехватка кадров. На рынок труда вышло малочисленное поколение 1990-х годов, часть действующих и потенциальных сотрудников ушла воевать с Украиной, а часть уехала за рубеж на фоне войны и массовой мобилизации. Сократился и приток мигрантов в страну. У совместного проекта Русской службы Би-би-си и «Медиазоны» (признана «иностранным агентом» в России), в частности, есть информация о минимум 78 погибших бывших сотрудников заводов, более 70% из которых работали на предприятиях тяжелой металлургии.

Один из признаков нехватки кадров — то, что один и тот же завод часто одновременно открывает множество вакансий по одной специальности.

Так, на «Курганмашзаводе» по состоянию на 4 сентября были открыты сразу 78 вакантных мест для наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением. Завод производит в том числе боевые машины пехоты.

На этот завод требуется также 70 токарей разной специализации с зарплатной вилкой от 70 до 150 тысяч рублей. Для сравнения, максимальная зарплата на позицию инженера-технолога с высшим образованием значится в 100 тысяч рублей.

В некоторых случаях заводы пытаются решить проблему с помощью обучения специалистов. Так, «Туламашзавод», который производит вооружение для сухопутных войск и военно-морского флота, запустил курсы по обучению рабочим профессиям, в частности — оператор станка с ЧПУ. А на Ивановском парашютном заводе АО «Полет» предлагают обучение на вакансию швеи.

В течение 2024 года производственные и промышленные предприятия опубликовали 1,1 тысяч вакансий для учеников токарей, шлифовщиков, фрезеровщиков и слесарей, что почти в два раза больше, чем за сопоставимый период прошлого года, сообщила Би-би-си главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Обучение действительно может помочь частично решить проблему нехватки кадров. Общедоступных данных о числе выпускников по дефицитным вакансиям - нет. Но техникумы в некоторых регионах, таких как Орловская область, были вынуждены сделать почти двухлетний перерыв — с 2021 по 2023 г. — в наборе учеников по специальности токарь-универсал из-за изменения государственных образовательных стандартов. Эти изменения затронули и еще десяток специальностей, включая такие заводские профессии, как станочник (по металлообработке) и фрезеровщик-универсал.