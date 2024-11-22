Swedbank обратился к жителям с важным сообщением в преддверии «черной пятницы»

Приближается «черная пятница» - лакомое время для мошенников: люди отвлекаются на шопинг, давление с целью поиска выгодных покупок в интернете становится все сильнее. Руководитель подразделения Swedbank по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Ээро Эргма делится краткими советами о том, как распознать ненадежные интернет-магазины.

Новогодние праздники не за горами, и для многих людей середина ноября - самое время для покупки подарков. В конце месяца также отмечается всемирный праздник шопинга «черная пятница», когда многие интернет-магазины предлагают большие скидки.

Преддверие новогодних праздников - это не только возможность для больших скидок, но и время, когда следует быть особенно бдительным, остерегаясь различных видов мошенничества, которые могут поджидать в интернет-магазинах. Особенно это касается зарубежных магазинов, где риск потерять деньги значительно выше, чем в Эстонии. Почитайте, что говорят люди

По мнению руководителя подразделения Swedbank по предотвращению и расследованию финансовых преступлений Ээро Эргма, любой покупке в интернете должна предшествовать хотя бы базовая проверка. «Самый простой способ - вбить в поисковик название интернет-магазина и посмотреть, что говорят другие покупатели. Если все сводится к тому, что покупатели не получили нужные им товары или были обмануты другими способами, то очевидно, что стоит выбрать другой магазин», - сказал он.

Эргма добавил, что отзывы можно найти и на других платформах, помимо Google, таких как Trustpilot или Reddit. «Если отзывов нет вообще, это тоже тревожный знак. Вместо незнакомых интернет-магазинов всегда лучше выбирать магазины, которые давно работают на рынке», - говорит он.

Помимо изучения отзывов, Эргма рекомендует проверять, есть ли у интернет-магазина юридический адрес, название компании и рабочий номер службы поддержки, чтобы было куда обратиться в случае возникновения проблем.

Местонахождение компании важно с точки зрения прав потребителей, потому что если интернет-магазин находится за пределами ЕС, то в таком случае правила гораздо менее строгие. «Например, при заказе из Китая у потребителей нет возможности вернуть товар и получить возмещение в течение 14 дней с момента покупки», - говорит он. Защитите свои данные

Отдельная категория - кибермошенничество, когда преступники выуживают данные людей из интернет-магазинов. «Самая легкая форма - спам, приходящий по электронной почте, но в худшем случае могут быть скомпрометированы данные банковской карточки покупателя», - говорит Эргма.

Безопасность интернет-магазина можно проверить, посмотрев на адресную строку веб-браузера. Если перед адресом стоит «https» и при нажатии на символ висячего замочка браузер сообщает, что сайт безопасен, значит, вводимая потребителем информация (например, пароль и данные банковской карточки) зашифрована и не может быть просмотрена владельцем сайта. Помимо истории торговца, стоит также проверить возраст сайта, если это возможно. Более новые домены могут быть менее надёжными. Часто электронные магазины, используемые для мошенничества, создаются незадолго до совершения преступления.

В целом, по словам Эргма, действует простое правило: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то чаще всего речь идет именно о мошенничестве. «Когда вы видите выгодную цену, всегда стоит дважды подумать, за счет чего же вдруг такая большая скидка. Если продавец неизвестен, то лучше не рисковать», - заключает он.