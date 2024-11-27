Rail Baltic: из Таллинна до Риги можно будет добраться, но с пересадкой и на полчаса дольше

Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет, комментируя недавнее решение правительства Латвии строить Rail Baltic в обход Риги, отметил, что у пассажиров будет возможность добраться до столицы Латвии с пересадкой.

"Мы приветствуем вчерашнее решение (принятое 26 ноября – прим. ред.) правительства Латвии относительно строительства Rail Baltic. Этот шаг позволяет придерживаться графика строительства и завершить проект к 2030 году. Фокус на строительстве основной трассы на первом этапе обеспечит высокоскоростное железнодорожное сообщение с Литвой и Польшей, а также связь с Ригой. Для сообщения с Ригой к 2030 году не будет построена новая железная дорога через город", – сказал Свет.

"Однако это не означает, что пассажиры не смогут добраться до Риги. Основная трасса Rail Baltic будет соединена с Ригой через существующую железнодорожную инфраструктуру. Пересадка и сниженная скорость движения в черте города увеличат время в пути между Таллинном и Ригой примерно на полчаса, но позволят сэкономить 4 миллиарда евро", – отметил он.

"Как и любой крупный инфраструктурный проект, строительство Rail Baltic сталкивается со множеством вызовов, включая значительные потребности в инвестициях и напряженный график. В условиях ограниченного бюджета необходимо находить дополнительные источники финансирования и искать возможности для экономии. Мы неоднократно подчеркивали, что Rail Baltic является ключевым проектом для всего нашего региона, и каждой из трех стран Балтии важно внести свой вклад в его реализацию", – заключил Свет.

По первоначальным планам, из Таллинна в Ригу можно было бы добраться за 1 час и 42 минуты.