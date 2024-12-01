На рынке страны гуляет около 600 000 000 фальшивых долларов.

Банковский сектор Турции внедряет новые “рециркуляционные банкоматы”, которые объединяют операции снятия и внесения денег в одном отделении. Эти устройства устраняют задержки с обработкой внесённых средств, позволяя сразу использовать их для других операций.

Новые банкоматы появятся в крупных городах, таких как Стамбул, Анкара и Измир, а позже будут распространены по всей стране. Эта мера направлена на устранение нехватки наличных, вызванной высоким спросом и задержками в обращении банкнот.

По данным экспертов, существующие банкоматы не справляются с увеличившейся нагрузкой: даже при полной загрузке всех 53 566 устройств в стране их объём ограничен 122 миллиардами лир.

Новые устройства позволят банкам:

-Ускорить операции с наличными;

-Сократить очереди и случаи, когда клиенты не могут получить деньги;

-Снизить операционные расходы за счёт оптимизации работы банкоматов.

Экономисты также продолжают обсуждать возможное введение купюр в 500 и 1000 лир, что могло бы дополнительно облегчить обращение наличных, однако Центробанк пока не принял решений в этом направлении.

Между тем, на днях было установлено, что на рынке Турции имелось фальшивых банкнот на сумму 600 миллионов долларов.

На Большом базаре Стамбула была приостановлена покупка и продажа 50-долларовых и старых белых 100-долларовых банкнот. Поддельные банкноты могут проходить как через счетные машины, так и проверку ультрафиолетовым светом. Эксперты отмечают, что попытки сбыта таких купюр сосредоточены вокруг Стамбульского Капалычарши. Председатель Ассоциации авторизованных учреждений Мустафа Унвер сообщил, что поддельные доллары в основном поступают из Азии, Ближнего Востока и Балкан.