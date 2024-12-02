Каждый четвертый в Латвии недоволен своей нагрузкой на работе

Каждый четвертый, или 24% работающих, оценивают свою рабочую нагрузку как слишком высокую, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией "Kantar", пишет ЛЕТА.

Более трети, или 36% работников, отмечают, что чрезмерная рабочая нагрузка, наряду с высоким уровнем стресса и проблемами психического здоровья, являются основными причинами негативного восприятия эмоционального состояния на работе.

Высокий уровень стресса подтверждают 39% опрошенных, а проблемы с психическим здоровьем — 36%.

Результаты исследования показывают, что хотя большинство работающих — 63% — оценивают свою рабочую нагрузку как соответствующую, почти каждый третий, или 31% работников, считает ее несоответствующей.

При этом 7% респондентов заявили, что их рабочая нагрузка слишком низкая.

Рабочую нагрузку как соответствующую чаще оценивают работники с доходом от 1501 евро и выше, а также те, кто работает от 39 до 40 часов в неделю. Среди них — работники финансовой и страховой сфер, а также сектора информационных и коммуникационных услуг. Это также характерно для сотрудников, работающих в гибридном режиме, и тех, кто в целом доволен своей жизнью, работой и не испытывал в последнее время эмоциональных или психологических проблем.

В то же время о слишком высокой нагрузке чаще сообщают те, кто работает 41 и более часов в неделю, а также работники, недовольные своей жизнью и работой, оценивающие свое эмоциональное состояние негативно.

Выяснилось, что работники сферы образования, которые в прошлом году чаще других сообщали о чрезмерной нагрузке, в этом году реже дают такие ответы по сравнению с другими категориями сотрудников.

Слишком низкую нагрузку чаще всего отмечают работники неправительственных организаций, добывающей промышленности и разработки карьеров. Также об этом говорят сотрудники микропредприятий с численностью до девяти человек, те, кто работает от 1 до 39 часов в неделю, и те, кто оценивает свое текущее эмоциональное состояние негативно.

Кроме того, "Kantar" отмечает, что за год число работников, оценивающих свою нагрузку как слишком высокую, значительно снизилось: в прошлом году таких было 28%, а в этом году — 24%. Это свидетельствует о росте числа респондентов, считающих свою нагрузку соответствующей.

Исследование "Kantar" проводилось с 17 по 23 сентября этого года методом онлайн-опроса, в котором приняли участие 1000 работающих по всей Латвии.