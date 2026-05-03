Чего-чего, а доклады у нас писать умеют! Читаешь и создается ощущение, что чиновники решили или вот-вот решат все имеющиеся проблемы в стране или в конкретной сфере. Во всяком случае, именно из этой области - профессионального красноречия и убедительности, - и доклад министерства обороны о прогрессе в создании системы всеобъемлющей обороны. Многостраничный доклад будет рассмотрен уже на ближайшем заседании правительства, во вторник 5-го мая.

В докладе подробно рассказывается о достижениях во всех элементах (звеньях) этой всеобъемлющей системы обороны - начиная собственно учениями Национальных вооруженных сил и Земессардзе, и заканчивая уроки патриотизма и военной подготовки в школах.

В докладе говорится и об обучении действовать в кризисных ситуациях работников самоуправлений, и о кибербезопасности, и о восстановлении и строительства новых укрытий (бомбоубежищ), и об укреплении восточных рубежей, и о создании системы противомобильности - то есть препятствий в передвижении возможного неприятеля.

"Частью всеобъемлющей обороны государства является укрепление восточной границы, которая проводится для защиты всех жителей Латвии. В 2025 году состоялось несколько организованных Минобороны встреч с главами и жителями приграничных муниципалитетов, чтобы разъяснить условия закона о создании противомобильной инфраструктуры, ответить на вопросы жителей.

Госсекретарь Министерства обороны 16 июля встретился с представителями ряда приграничных самоуправлений, 17 сентября — с руководством и жителями Лудзенского краевого самоуправления, а также с жителями Карсавы. 14 августа министр обороны в Прейли встретился с главами самоуправлений Латгалии, в Дагде — с жителями Краславского края. 25 сентября министр обороны посетил Балвский край, 24 октября — Зилупе и Лудзу, в рамках этих визитов жителям были разъяснены аспекты укрепления восточной границы и вопросы противомобильности. В рамках региональных визитов также были организованы возможности прессы для региональных СМИ.

А с сентября 2025 года работает созданный Минобороны информационный телефон, по которому жители могут получить ответы на вопросы о законе о создании противомобильной инфраструктуры и укреплении восточной границы", - отмечается в докладе.