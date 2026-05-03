Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рубио посетит Ватикан и Италию из-за обострения отношений США с Римом и Папой 0 85

В мире
Дата публикации: 03.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рубио посетит Ватикан и Италию из-за обострения отношений США с Римом и Папой

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе, 7-8 мая, посетит Италию и Ватикан на фоне заметного обострения отношений между Вашингтоном, Римом и Святым Престолом. Визит состоится после публичных разногласий, связанных с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского и итальянского правительства.

Как сообщает Corriere della Sera, поездка запланирована на четверг и пятницу. В Ватикане Рубио, как ожидается, проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином, после чего отправится в Рим.

В итальянской столице он планирует переговоры с министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто. Также Рубио запросил встречу с премьер-министром Джорджей Мелони, однако ее проведение пока не подтверждено.

Дипломатический визит проходит на фоне напряженности в отношениях между США и Италией. Разногласия усилились после критики Дональдом Трампом призывов Папы Льва XIV к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало резкую реакцию со стороны Мелони.

В ответ Трамп обвинил итальянского премьера в слабой позиции и допустил пересмотр американского военного присутствия в Италии, заявив, что страна «ничем не помогла» в конфликте с Ираном.

Читайте нас также:
#США #Италия #Дональд Трамп #Ватикан #дипломатия #Папа Римский #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Новейший котел от Rīgas siltums введен в эксплуатацию в феврале. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Новейший котел от Rīgas siltums введен в эксплуатацию в феврале. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео