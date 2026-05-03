Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе, 7-8 мая, посетит Италию и Ватикан на фоне заметного обострения отношений между Вашингтоном, Римом и Святым Престолом. Визит состоится после публичных разногласий, связанных с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского и итальянского правительства.

Как сообщает Corriere della Sera, поездка запланирована на четверг и пятницу. В Ватикане Рубио, как ожидается, проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетром Паролином, после чего отправится в Рим.

В итальянской столице он планирует переговоры с министром иностранных дел Антонио Таяни и министром обороны Гвидо Крозетто. Также Рубио запросил встречу с премьер-министром Джорджей Мелони, однако ее проведение пока не подтверждено.

Дипломатический визит проходит на фоне напряженности в отношениях между США и Италией. Разногласия усилились после критики Дональдом Трампом призывов Папы Льва XIV к прекращению конфликта на Ближнем Востоке, что вызвало резкую реакцию со стороны Мелони.

В ответ Трамп обвинил итальянского премьера в слабой позиции и допустил пересмотр американского военного присутствия в Италии, заявив, что страна «ничем не помогла» в конфликте с Ираном.