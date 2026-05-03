Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет свои матчи на территории США. Заявление прозвучало на конгрессе ФИФА в Ванкувере.

По словам Инфантино, участие Ирана в турнире не вызывает сомнений:

«Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, будет играть в США. Мы должны объединять людей - это наша общая ответственность».

Это заявление фактически поставило точку в обсуждениях, которые в последние месяцы активно велись вокруг участия иранской сборной.

Ситуация вокруг сборной Ирана осложнилась на фоне геополитической напряженности. Ранее обсуждалась возможность отказа команды от участия, рассматривался вариант переноса матчей в Мексику, звучали заявления иранских чиновников о неопределенности.

По данным западных СМИ, основной проблемой могли стать визовые ограничения и политические факторы, учитывая отношения между США и Ираном.

Однако ФИФА последовательно придерживается позиции, что спорт должен оставаться вне политики.

Где сыграет Иран

Сборная Ирана попала в группу G, где встретится с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом. Матчи запланированы в Инглвуде (штат Калифорния) и Сиэтле. Оба города входят в число ключевых площадок турнира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет историческим сразу по нескольким причинам:

впервые участие примут 48 сборных

матчи пройдут сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике

Это будет крупнейший чемпионат мира в истории футбола.

История с Ираном вновь подняла вопрос о том, насколько возможно отделить спорт от политики. Эксперты отмечают, что участие команд из стран с напряженными отношениями с принимающей стороной всегда сопровождается дополнительными вызовами - от логистики до безопасности.

Тем не менее, ФИФА традиционно подчеркивает свою миссию: использовать футбол как инструмент объединения.