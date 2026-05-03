Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент ФИФА подтвердил участие Ирана на ЧМ-2026: где именно сыграет сборная 0 44

Спорт
Дата публикации: 03.05.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Президент ФИФА подтвердил участие Ирана на ЧМ-2026: где именно сыграет сборная

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что сборная Ирана примет участие в чемпионате мира по футболу 2026 года и проведет свои матчи на территории США. Заявление прозвучало на конгрессе ФИФА в Ванкувере.

По словам Инфантино, участие Ирана в турнире не вызывает сомнений:

«Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, будет играть в США. Мы должны объединять людей - это наша общая ответственность».

Это заявление фактически поставило точку в обсуждениях, которые в последние месяцы активно велись вокруг участия иранской сборной.

Ситуация вокруг сборной Ирана осложнилась на фоне геополитической напряженности. Ранее обсуждалась возможность отказа команды от участия, рассматривался вариант переноса матчей в Мексику, звучали заявления иранских чиновников о неопределенности.

По данным западных СМИ, основной проблемой могли стать визовые ограничения и политические факторы, учитывая отношения между США и Ираном.

Однако ФИФА последовательно придерживается позиции, что спорт должен оставаться вне политики.

Где сыграет Иран

Сборная Ирана попала в группу G, где встретится с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом. Матчи запланированы в Инглвуде (штат Калифорния) и Сиэтле. Оба города входят в число ключевых площадок турнира.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года и станет историческим сразу по нескольким причинам:

впервые участие примут 48 сборных

матчи пройдут сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике

Это будет крупнейший чемпионат мира в истории футбола.

История с Ираном вновь подняла вопрос о том, насколько возможно отделить спорт от политики. Эксперты отмечают, что участие команд из стран с напряженными отношениями с принимающей стороной всегда сопровождается дополнительными вызовами - от логистики до безопасности.

Тем не менее, ФИФА традиционно подчеркивает свою миссию: использовать футбол как инструмент объединения.

Читайте нас также:
#футбол #Иран #США #спорт #геополитика #фифа #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: В Риге широкой культурной программой отметят годовщину восстановления независимости Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Мертвый сезон: как в Латвии получить отпуск летом, а не в ноябре Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Почти 700 тысяч литовцев находятся в зоне риска бедности
В мире
3
Изображение к статье: США начнут выводить застрявшие суда из Ормузского пролива
В мире
Изображение к статье: Даже небольшой отёк может быть опасным: когда стоит заподозрить тромб
Люблю!
Изображение к статье: Лет да ста расти нам без старости! Эксклюзив!
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео