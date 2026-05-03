Объединенные Арабские Эмираты выдворили 15.000 пакистанских шиитов, лишив их доступа к банковским счетам и денежным средствам. Депортированные были отправлены на родину фактически без средств к существованию. Это решение стало следствием нарастающей напряженности между Абу-Даби и Исламабадом, вызванной геополитическими разногласиями.

Процесс депортации носил избирательный характер. Как сообщило издание The Asian Independent, власти целенаправленно выявляли и выдворяли пакистанцев с именами, характерными для шиитской общины, такими как Али, Хасан и Хуссейн.

Аналитики указывают, что за этими действиями скрывается глубокая политическая и религиозная подоплека: ОАЭ всерьез опасаются усиления шиитского влияния внутри страны, которое они связывают с деятельностью Тегерана. Ранее Тегеран уже выступал с обвинениями в адрес ОАЭ, называя аресты пакистанцев политически мотивированными на фоне расследования дел о "террористических сетях".

Для Пакистана действия ОАЭ могут обернуться серьезным экономическим ударом. Депортированные работники ежегодно перечисляли домой миллиарды долларов, которые составляли значительную часть валютных поступлений страны. Ввиду сокращения пакистанского присутствия на рынке труда стран Персидского залива их места активно занимают мигранты из Индии и Бангладеш.

"Эта ситуация продемонстрировала, как внешняя политика и геополитические решения могут оказывать прямое влияние на жизни простых людей", - подводит итог The Asian Independent.