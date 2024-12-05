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Отдых за 20 евро в день: почему Абхазия отказалась от московских денег 1

Бизнес
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
Местные предпочли нынешнюю курортную меланхолию

Местные предпочли нынешнюю курортную меланхолию

Власти в Сухуми не пожелали лезть в кабалу.

Парламент самопровозглашённой республики Абхазия не ратифицировал соглашение о российских инвестициях.

Решение было принято на внеочередной сессии парламента. К зданию пришли десятки человек. Перед ними выступили оппозиционные депутаты. Кан Кварчия назвал соглашение "кабальным" для Абхазии, при этом заметив, что всё это "не против России".

"Есть люди, которые причастны к продвижению этого соглашения. Это президент – он ушёл в отставку, министр экономики", – отметил Кварчия, добавив, что вскоре депутаты вынесут на сессию вопрос о компетентности министра экономики.

Практически вся береговая полоса Абхазии – это пляжи, благоустроенные или дикие. При выборе места не будет лишним узнать, не впадает ли вблизи предполагаемого места отдыха «речка» из сточных вод.

Официальная для Абхазии валюта – российский рубль. Несколько банкоматов установлено только в Сухуме и Гагре, но, чтобы найти их, придется потратить время. Возможность расплатиться кредитными картами появилась недавно, и то лишь в крупных гостиницах, ресторанах и магазинах.

Обед в ресторане среднего класса обойдется от 500 – 600 рублей (5-6 евро) на человека. Стоимость гостиничного номера составит 1 500 – 2 000 рублей (15-20 евро) за сутки, в высокий сезон цены могут вырасти в 2 – 3 раза. В частном секторе жилье обойдется намного дешевле.

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Комментарии (1)

  • ТК
    Тото Кутунио
    5-го декабря

    Абхазия не получит 1,8 миллиарда рублей российской финансовой помощи из-за полной приостановки софинансирования с ноября, заявил и.о. министра финансов Владимир Делба 5 декабря.

    «Не поступает средств на обеспечение финансирования других расходов бюджета — обороноспособность, правоохранительная деятельность, соответственно, приобретение медикаментов. Ну и, разумеется, полностью приостановлено финансовое обеспечение и бюджетных инвестиций, таких как инвестиционная программа и поддержка субъектов предпринимательства. Таким образом, до конца года из средств российской финансовой помощи мы не получим 1 миллиард 800 миллионов рублей», — цитирует главу Минфина «Sputnik Абхазия». Ну раз соглашения "кабальные" то давайте дальше на мандаринах подымайте экономику.

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