Власти в Сухуми не пожелали лезть в кабалу.

Парламент самопровозглашённой республики Абхазия не ратифицировал соглашение о российских инвестициях.

Решение было принято на внеочередной сессии парламента. К зданию пришли десятки человек. Перед ними выступили оппозиционные депутаты. Кан Кварчия назвал соглашение "кабальным" для Абхазии, при этом заметив, что всё это "не против России".

"Есть люди, которые причастны к продвижению этого соглашения. Это президент – он ушёл в отставку, министр экономики", – отметил Кварчия, добавив, что вскоре депутаты вынесут на сессию вопрос о компетентности министра экономики.

Практически вся береговая полоса Абхазии – это пляжи, благоустроенные или дикие. При выборе места не будет лишним узнать, не впадает ли вблизи предполагаемого места отдыха «речка» из сточных вод.

Официальная для Абхазии валюта – российский рубль. Несколько банкоматов установлено только в Сухуме и Гагре, но, чтобы найти их, придется потратить время. Возможность расплатиться кредитными картами появилась недавно, и то лишь в крупных гостиницах, ресторанах и магазинах.

Обед в ресторане среднего класса обойдется от 500 – 600 рублей (5-6 евро) на человека. Стоимость гостиничного номера составит 1 500 – 2 000 рублей (15-20 евро) за сутки, в высокий сезон цены могут вырасти в 2 – 3 раза. В частном секторе жилье обойдется намного дешевле.