Четыре рабочих дня в неделю? Да вам надо шесть работать! - латвийский бизнес о ситуации в стране

«Дать возможность работодателю и работнику договориться о том, что оба хотят работать четыре дня в неделю, – это нормально. В этом нет никакой проблемы. Я думаю, что об этом можно договориться и сегодня. Не считаю, что законодательство это запрещает», – так начал свой комментарий президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите в интервью программе TV24 «Uz līnijas», когда его попросили прокомментировать новость о предложении Министерства благосостояния внести изменения в Закон о труде, которые позволили бы работодателю и работнику договариваться о четырёхдневной рабочей неделе как на определённый срок, так и на постоянной основе.

«Опасность этого вопроса в том, что часть общества, которая обсуждает темы четырёхдневной рабочей недели, меньшего объёма работы и тому подобного, думает, что мы живём в Швейцарии с её уровнем экономического развития. Но на самом деле мы находимся там, где находимся! Если мы хотим добиться экономического прорыва, то начинать отдыхать сразу после старта работы вряд ли приведёт к успеху… Лично я считаю, что было бы абсолютно нормально, если бы мы – одно или два поколения – работали сейчас шесть дней в неделю, чтобы будущие поколения могли достичь лучшего уровня экономики и приблизиться к той же Швейцарии, Швеции или другим более богатым странам», – прокомментировал Бите.

Президент LDDK выразил уверенность, что благосостояние и богатство достигаются только трудом. «Сами по себе они не появляются! Мы не унаследовали их. Мы только 30 лет назад вышли из тюрьмы Советского Союза, и поэтому всё нужно начинать с нуля», – добавил Бите. В качестве положительного примера он привёл Польшу, где работают не только больше, но и умнее. «Аргумент “будем работать меньше, но умнее” вряд ли подходит для нашего уровня», – считает Бите.

«Я хочу ездить на Mercedes последнего класса или Ferrari, но всё ещё не могу найти работу… Нет денег! Желать можно многое… Нужно работать, чтобы потом это стало возможным», – с улыбкой отметил Бите, объясняя, почему в Латвии следует работать больше, а не меньше. «В Швейцарии сейчас это возможно – они трудились и копили капитал столетиями. (…) Если работодатель с работником в своём коллективе спокойно, а не принудительно могут договориться работать меньше, то, как говорится, вперёд, работайте и делайте так», – резюмировал Бите в интервью TV24 «Uz līnijas», выражая своё мнение о введении четырёхдневной рабочей недели в Латвии.