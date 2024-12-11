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Четыре рабочих дня в неделю? Да вам надо шесть работать! - латвийский бизнес о ситуации в стране 1

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
Четыре рабочих дня в неделю? Да вам надо шесть работать! - латвийский бизнес о ситуации в стране

Работать надо больше и лучше, считает глава Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Об этом пишет LA.LV.

«Дать возможность работодателю и работнику договориться о том, что оба хотят работать четыре дня в неделю, – это нормально. В этом нет никакой проблемы. Я думаю, что об этом можно договориться и сегодня. Не считаю, что законодательство это запрещает», – так начал свой комментарий президент Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Андрис Бите в интервью программе TV24 «Uz līnijas», когда его попросили прокомментировать новость о предложении Министерства благосостояния внести изменения в Закон о труде, которые позволили бы работодателю и работнику договариваться о четырёхдневной рабочей неделе как на определённый срок, так и на постоянной основе.

«Опасность этого вопроса в том, что часть общества, которая обсуждает темы четырёхдневной рабочей недели, меньшего объёма работы и тому подобного, думает, что мы живём в Швейцарии с её уровнем экономического развития. Но на самом деле мы находимся там, где находимся! Если мы хотим добиться экономического прорыва, то начинать отдыхать сразу после старта работы вряд ли приведёт к успеху… Лично я считаю, что было бы абсолютно нормально, если бы мы – одно или два поколения – работали сейчас шесть дней в неделю, чтобы будущие поколения могли достичь лучшего уровня экономики и приблизиться к той же Швейцарии, Швеции или другим более богатым странам», – прокомментировал Бите.

Президент LDDK выразил уверенность, что благосостояние и богатство достигаются только трудом. «Сами по себе они не появляются! Мы не унаследовали их. Мы только 30 лет назад вышли из тюрьмы Советского Союза, и поэтому всё нужно начинать с нуля», – добавил Бите. В качестве положительного примера он привёл Польшу, где работают не только больше, но и умнее. «Аргумент “будем работать меньше, но умнее” вряд ли подходит для нашего уровня», – считает Бите.

«Я хочу ездить на Mercedes последнего класса или Ferrari, но всё ещё не могу найти работу… Нет денег! Желать можно многое… Нужно работать, чтобы потом это стало возможным», – с улыбкой отметил Бите, объясняя, почему в Латвии следует работать больше, а не меньше. «В Швейцарии сейчас это возможно – они трудились и копили капитал столетиями. (…) Если работодатель с работником в своём коллективе спокойно, а не принудительно могут договориться работать меньше, то, как говорится, вперёд, работайте и делайте так», – резюмировал Бите в интервью TV24 «Uz līnijas», выражая своё мнение о введении четырёхдневной рабочей недели в Латвии.

#работа
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    11-го декабря

    "Мы только 30 лет назад вышли из тюрьмы Советского Союза" - зато сразу развернулись: можно эксплуатировать трудящихся, кидая на зарплату, на отпуска, больничные, пенсию, не платить соцналоги за рабсилу, урезать сверхурочные, увеличивая фактическое рабочее время. Глава Латвийской конфедерации рабовладельцев "достичь лучшего уровня экономики" за счёт усиления эксплуатации рабов, интесификации труда, но не за счёт увеличения производительности труда. Первое увеличивает прибыль рабовладельцев, а второе им невыгодно, ибо требует вкладывать капитал в автоматизацию производства и образование рабсилы.

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