В мае опытные травники собирают молодую крапиву, зная, что за её жгучими свойствами скрывается нежная природа. Это идеальное время для приготовления зеленых салатов, легких супов и ароматной весенней выпечки. Рассмотрим, в чем заключаются преимущества и недостатки молодой крапивы.

Причины жжения крапивы

Крапива представляет собой целый род растений, насчитывающий более 50 видов. Наиболее распространены крапива двудомная (Urtica dioica L.), многолетнее высокое растение, и крапива жгучая (Urtica urens L.), однолетник меньшего роста. Латинское название этого растения происходит от слова «uro», что переводится как «жгу» — именно этим крапива и известна, хотя её главная особенность заключается в богатом содержании полезных веществ. Этот витаминный «клад» защищает себя с помощью полых ворсинок — стрекательных клеток, которые покрывают стебли и листья.

В каждой такой клетке-ворсинке находится смесь из муравьиной кислоты и гистаминов, а остриё пропитано кремнеземом — при контакте с кожей оно обламывается, и яд «впрыскивается» в ранку. В результате возникают отек, жжение и зуд.



Польза крапивы

Что же так яростно защищает это растение? В крапиве в большом количестве содержатся:

каротин и каротиноиды (больше, чем в моркови)

витамины (особенно С, группы В и К)

хлорофилл

дубильные вещества

флавоноиды

фитонциды

органические кислоты

порфирины

гликозиды

ацетилхолин

Минеральный состав также разнообразен: железо, марганец, сера, медь, кремний, бор, никель, титан, калий, кальций и другие элементы. Неудивительно, что крапива с таким богатым составом на протяжении веков считается лекарственным средством и активно используется в народной медицине. Она обладает общеукрепляющим, тонизирующим, противовоспалительным, бактерицидным, антисептическим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим, мочегонным, желчегонным, отхаркивающим, легким слабительным, противосудорожным и многими другими свойствами.

В народной медицине крапиву применяют в виде отвара или настоя для лечения заболеваний желудка и почек, при ранах и кровотечениях, анемии и авитаминозах, мышечных болях и ревматизме, а также для борьбы с кожными заболеваниями и подагрой.

Крапива также находит применение в косметологии. Настоем и отваром моют волосы для их укрепления и улучшения роста, она может помочь при выпадении волос и избыточной сальности. Из молодого растения готовят маски для лица, которые помогают справиться с прыщами, угрями, воспалениями, выравнивают цвет кожи и осветляют веснушки и пигментные пятна.

Вред крапивы

Тем не менее, не все так однозначно — такой насыщенный состав может оказать эффект «взорвавшейся витаминной бомбы» при определенных проблемах со здоровьем. Из-за высокого содержания витамина К, который активно участвует в процессе свертывания крови, крапива может загущать кровь при нарушениях кроветворения. Поэтому её не рекомендуется употреблять при повышенной свертываемости крови и во время приема антикоагулянтов. Также стоит избегать её употребления при кровотечениях, вызванных кистами, полипами, опухолями и другими заболеваниями, требующими оперативного вмешательства. С осторожностью крапиву следует использовать при почечнокаменной болезни и камнях в желчном пузыре, а также людям с варикозным расширением вен и тромбофлебитом.

Кроме того, крапива может вызвать сильную аллергическую реакцию у людей с индивидуальной непереносимостью содержащихся в ней ядов, вплоть до повышения температуры и анафилактического шока.

Рецепты с крапивой

Рекомендуется употреблять в пищу молодую крапиву, которая уже накопила максимум полезных веществ для активного роста, но ещё не успела защитить себя ядовитыми ворсинками. Молодую крапиву собирают в мае — начале июня, сушат или замораживают на будущее. Из свежей зелени, предварительно ошпаренной кипятком, чтобы «не кусалась», готовят салаты, начинки для пирогов, добавляют крапиву в омлеты, запекают с ней картофель, рыбу и птицу. Лучше всего добавлять её за 5–10 минут до завершения приготовления, чтобы сохранить максимум полезных веществ.

Одним из самых популярных блюд из молодой крапивы являются зеленые щи, в которые можно добавить любую другую сезонную зелень: щавель, шпинат, одуванчик. Крапива прекрасно сочетается с картофелем и рисом. Из сушеной крапивы можно приготовить порошок и использовать его в качестве приправы для различных блюд по вкусу.