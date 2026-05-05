Организму крайне необходимы незаменимые питательные вещества, которые он не может синтезировать самостоятельно. Этот дефицит восполняется как за счет пищи, так и витаминных добавок, эффективность которых во многом зависит от времени их приема.

К незаменимым питательным веществам относятся определенные жирные кислоты, витамины и минералы. Их недостаток может привести к различным заболеваниям, а при длительном дефиците — к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Поэтому они должны быть обязательно включены в рацион в виде продуктов и пищевых добавок.

По мнению известных специалистов — диетолога Сумана Агарвала и доктора Вишакха Шивдасани, прием витаминно-минеральных добавок в определенные часы суток усиливает их положительное воздействие на организм.

В частности, витамин C, который участвует в окислительно-восстановительных процессах, активирует защитные функции организма и укрепляет иммунитет, обладает бодрящим эффектом. Поэтому его рекомендуется принимать утром для повышения жизненного тонуса и энергии. Прием этого витамина вечером может негативно сказаться на качестве сна.

Витамины группы B играют ключевую роль в клеточном обмене, а также в нормальном функционировании нервной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем. Добавки с этими витаминами также следует принимать в первой половине дня, так как они способствуют повышению аппетита и работоспособности.

Омега-3 — это группа полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), необходимых для нормального функционирования организма. Они улучшают работу головного мозга, сердца и сосудов. Лучше всего их принимать во время или сразу после обеда, так как добавки помогут улучшить пищеварение и снизить вероятность побочных эффектов, таких как изжога и расстройства желудка.

Еще две важные добавки — с магнием и железом. Магний поддерживает работу сердца, снижает риски инфаркта и атеросклероза, а также уровень «плохого» холестерина. Он обладает успокаивающим эффектом, поэтому рекомендуется принимать его за 15 минут до сна.

Добавки с железом способствуют транспортировке кислорода через гемоглобин — белок, содержащийся в эритроцитах. Кроме того, они, как и магний, поддерживают нервную и иммунную системы, помогают организму справляться с патогенами и защищают здоровье печени. Железосодержащие добавки лучше употреблять вечером — за час до ужина, сообщает Daily Mail.