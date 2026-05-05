Питание влияет не только на физическое состояние, но и на эмоциональное благополучие человека. Не случайно многие из нас «заедают» стрессы любимыми угощениями. Однако существуют продукты, которые, независимо от возраста и внешних факторов, сами по себе способствуют поддержанию позитивного настроя. Уральские исследователи выяснили, что это связано с содержанием в них мелатонина.

В исследовании приняли участие 557 добровольцев, среди которых преобладали женщины (79%) в возрасте от 50 до 90 лет. Все респонденты прошли углубленное интервью. Анализ собранных данных показал, что существует связь между высоким уровнем удовлетворенности жизнью и регулярным потреблением продуктов, содержащих мелатонин, таких как фисташки, кислая вишня, миндаль, жирная рыба и молоко.

Чем больше в рационе добровольцев было продуктов с мелатонином, тем стабильнее было их эмоциональное состояние, улучшались когнитивные функции, и практически не наблюдались признаки депрессии.

Старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий УрФУ Ольга Дорогина отметила, что результаты исследования особенно актуальны для пожилых людей. Мелатонин, помимо всего прочего, снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, что, в свою очередь, улучшает качество жизни. Об этом ученые сообщили в статье, опубликованной в журнале Nutrients.