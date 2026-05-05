В возрасте 69 лет скончался норвежский предприниматель Стейн Эрик Хаген, основатель сети магазинов Rimi и мажоритарный акционер концерна Orkla.

Стейн Эрик Хаген коренным образом изменил розничную торговлю продуктами питания в Норвегии, основав в 1977 году первый магазин-дискаунтер Rimi. Он стал одним из самых богатых и общественно активных предпринимателей Норвегии. В понедельник он скончался в возрасте 69 лет в своем доме в Осло в результате тяжелого сердечного приступа.

Через свою инвестиционную компанию Canica Хаген владел 25% акций Orkla. Он входил в совет директоров компании с 2004 года и возглавлял его с 2006 года.

Как известно в Латвии Orkla принадлежит производство Laima и Ādažu Čipsi в Адажи, Staburadze в Риге на улице Артиллерияс, шоколадный музей Laima и многое другое.

Хаген также был активен в политике и известен как крупный спонсор Консервативной партии Норвегии.

Бывшая жена Хагена, Милле-Мари Трешов, считалась в Норвегии самым близким к аристократии человеком, и их брак сделал их одной из самых влиятельных пар в стране. Они развелись в 2012 году.

После развода с Трешов Хаген совершил каминг-аут и поддерживал движение за права ЛГБТ. Прошлой осенью он в третий раз вступил в брак с Бендиком Скиннингсрудом в часовне Хольменколлен в Осло.

Предприниматель также был активен в мире искусства, приобретая и жертвуя картины, скульптуры и даже необычные световые инсталляции.