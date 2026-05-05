В стране постепенно формируется новая система высшего образования в искусстве — с собственными докторами.

За пять лет в совместной программе «Искусство» Музыкальной академии имени Язепа Витолса, Латвийской академии художеств и Латвийской академии культуры защищены 25 профессиональных докторских степеней.

Больше всего выпускников — из Академии художеств (16 человек), ещё семь — из Музыкальной академии и двое — из Академии культуры. Сейчас в программе учатся 53 докторанта, в том числе иностранцы.

Программа охватывает разные направления — от музыки и визуального искусства до кино, театра и современного танца. Профессиональная докторская степень — это высший уровень образования в Европе, и в Латвии такая возможность появилась только в 2021 году.

Пятилетие программы отметят 6 мая конференцией и концертом «Очарование света», где подведут итоги и обсудят дальнейшее развитие.