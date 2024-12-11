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Сегодня ночью клиенты Swedbank могут лишиться доступа к своим деньгам 2

Бизнес
Дата публикации: 11.12.2024
BB.LV
Сегодня ночью клиенты Swedbank могут лишиться доступа к своим деньгам

Представители Swedbank распространили заявление о возможных проблемах с системой доступа к банковским авуарам.

В заявление, в частности, говорится, что «в ночь на 12 декабря будут проводиться плановые работы по улучшению IT-систем Swedbank. Во время выполнения работ возможны перебои в доступе к услугам Swedbank».

Плановые работы по обслуживанию систем проводятся ночью, чтобы минимизировать возможные неудобства, оправдываются в банке.

Впрочем, минимизация неудобств не означает их полного отсутствия. Поэтому клиентам шведского банка лучше быть готовым к любому развитию ситуации.

В банке, тем временем, успокаивают, рассказывая о «постоянном совершенствовании IT-систему Swedbank и предоставлении клиентам современных услуг».

#swedbank
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Комментарии (2)

  • ME
    Marx Engels
    11-го декабря

    Я никогда не буду доверять информации из СМИ, которое позволяет себе такие заголовки для такого содержания. BB - вы дешёвка.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Marx Engels
    12-го декабря

    Ну так кликбейтные заголовки-их хлеб. Потому что переходя по страницам, ты прокрутываешь и рекламу. На этом сайтишко кормится. Ну и спонсоры подкидывают, конечно на джинсу, когда надо напомнить комплиментарно о себе любимых, чтоб не забывали. Ну дешёвка. Стана малая. Мегамедия не сделаешь. Поэтому и дешёвка. И сайтец глючный собирали тоже по дешёвке. Такая жизнь. 😎

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