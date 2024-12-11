Сегодня ночью клиенты Swedbank могут лишиться доступа к своим деньгам

Представители Swedbank распространили заявление о возможных проблемах с системой доступа к банковским авуарам.

В заявление, в частности, говорится, что «в ночь на 12 декабря будут проводиться плановые работы по улучшению IT-систем Swedbank. Во время выполнения работ возможны перебои в доступе к услугам Swedbank».

Плановые работы по обслуживанию систем проводятся ночью, чтобы минимизировать возможные неудобства, оправдываются в банке.

Впрочем, минимизация неудобств не означает их полного отсутствия. Поэтому клиентам шведского банка лучше быть готовым к любому развитию ситуации.

В банке, тем временем, успокаивают, рассказывая о «постоянном совершенствовании IT-систему Swedbank и предоставлении клиентам современных услуг».