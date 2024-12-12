В Латвии сильно подорожают бензин и дизель. И уже скоро

«Говоря о Латвии, в следующем году планируется повысить акцизную ставку на бензин на 2,7 цента за литр и на дизельное топливо на 3,2 цента за литр. Следует признать, что любое повышение в нашей отрасли не является желательным, и очевидно, что это негативно повлияет на конкурентоспособность наших производителей и экономику в целом. В то же время все мы понимаем, что наша экономика стагнирует, расходы на военную промышленность необходимо увеличивать, поэтому правительство стремится получить дополнительные средства за счет изменений в налогах, в том числе в акцизных ставках. Мы оцениваем акцизные ставки в контексте всех стран Балтии, и, по предварительным данным, в следующем году в Литве и Эстонии акцизные ставки вырастут даже больше, чем в Латвии, что означает, что в сфере международных перевозок латвийские транспортные компании будут менее мотивированы заправляться топливом в других странах. Это хорошая новость для прогнозируемых объемов акцизного налога Латвии.

В более отдаленной перспективе актуальной станет ETS 2, то есть Система торговли выбросами, в которую с 2027 года будет включен и транспортный сегмент. Это означает, что каждому продавцу топлива придется покупать квоты на выбросы CO2 за каждый проданный литр и таким образом создаваемый объем CO2. Точную стоимость этих квот сейчас трудно спрогнозировать. Базовый сценарий, который обсуждается в различных кругах, предполагает, что цена может составить 45 евро за тонну CO2. Если это так, то это может привести к удорожанию топлива на 15 центов за литр. Это означает, что в 2027 году влияние налогов и сборов на виды топлива на основе ископаемого сырья станет еще более ощутимым, что приведет к росту цен на ископаемое топливо. В свою очередь, это означает, что альтернативные виды топлива с более низкими выбросами CO2 станут более конкурентоспособными».