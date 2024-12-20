Уровень фактической безработицы в Латвии в конце ноября составил 6,6%, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

По сравнению с ноябрем 2023 года уровень фактической безработицы снизился на 0,2 процентного пункта.

Безработица среди мужчин в ноябре сохранилась на прежнем уровне - 5,4%, а среди женщин увеличилась на 0,1 процентного пункта до 7,9%.

Уровень безработицы, зарегистрированной Государственным агентством занятости, в ноябре по сравнению с октябрем не изменился - 5,1% экономически активного населения. По сравнению с ноябрем 2023 года уровень зарегистрированной безработицы снизился на 0,3 процентного пункта.

В ноябре 2024 года в Латвии было 62 700 безработных, в том числе 25 600 женщин и 37 100 мужчин. Это на 400 человек больше, чем в октябре, но на 1200 меньше, чем в ноябре 2023 года.