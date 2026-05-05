К тренировочному лагерю мужской сборной Латвии по хоккею присоединился нападающий Сандис Вилманис, в то время как пять игроков покинули список кандидатов, сообщает Латвийская федерация хоккея, пишет ЛЕТА.

Дебютировавший в этом сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Вилманис во вторник провёл с командой первую тренировку на льду, а из списка кандидатов на участие в чемпионате мира исключены нападающие Карлис Озолиньш и Роджер Букартс, а также защитники Наурис Сеейс, Ник Фененко и Богдан Ходас.

22-летний Вилманис в этом сезоне в клубе НХЛ «Флорида Пантерз», где также играет защитник Увис Балинскис, провёл 19 матчей и набрал пять (3+2) очков. Ещё 58 матчей нападающий сыграл в фарм-клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Шарлотт Чекерс», набрав 38 (17+21) очков, а в трёх играх плей-офф отметился одной заброшенной шайбой.

Сборная Латвии продолжает тренировки в Риге и заключительные контрольные матчи перед чемпионатом мира проведёт завтра и послезавтра на своём льду против сборной Норвегии.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 15 по 31 мая в Цюрихе и Фрибуре (Швейцария).

Состав кандидатов в сборную Латвии:

вратари — Марек Митенс («Банска-Бистрица», Словакия), Кристер Гудлевскис («Фиштаун Пингвинс» Бремерхафен, Германия), Густав Давис Григалс («СайПа» Лаппеэнранта, Финляндия);

защитники — Ральф Фрейбергс («Ридера» Витковице, Чехия), Кристофер Биндулис («Дукла» Михаловце, Словакия), Кристап Зиле («Били Тигржи» Либерец, Чехия), Артур Анджанс (HPK Хямеэнлинна, Финляндия), Мик Туманов («Йокерит» Хельсинки, Финляндия), Роберт Мамчиц («Энергия» Карловы Вары, Чехия), Маркус Комулс («Верва» Литвинов, Чехия);

нападающие — Денис Смирнов («Клотен», Швейцария), Оскар Лапинскис («Тайгерс» Лангнау, Швейцария), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Кристап Скрастиньш (Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Клавс Вейнбергс (Колорадо Колледж, NCAA), Оскар Батня («Пеликанс» Лахти, Финляндия), Том Андерсонс («Ла Шо-де-Фон», Швейцария), Харальд Эгле («Энергия» Карловы Вары, Чехия), Патрик Забусов («Земгале»/LBTU), Филлип Бунцис («Сайер Кэпитал» Рунгстед, Дания), Рихард Букартс («Прешов», Словакия), Рудольф Балцерс («Лайонс» Цюрих, Швейцария), Сандис Вилманис («Флорида Пантерз», НХЛ).