Что сажать в мае: советы по посадкам

Дом и сад
Дата публикации: 05.05.2026
Май — месяц резких температурных колебаний. После ранней весны часто наступает похолодание, а ночные заморозки могут затянуться вплоть до первой декады июня. Единственные, кто сохраняет спокойствие, — это синоптики, уверяющие, что изменения погоды находятся в пределах нормы.

 

При планировании посадок в открытом грунте лучше ориентироваться не на календарные даты, а на реальную температуру. При +10 °C рассада хуже приживается. Иногда небольшие похолодания (до -1 °C) не оставляют видимых повреждений, но замедляют рост растений, что сказывается на сроках цветения и плодоношения. Чтобы защитить рассаду от возвратных заморозков, рекомендуется использовать дополнительные укрытия — укрывные пленки и нетканые материалы.

Нужно ли закаливать рассаду перед высадкой?

Рассаду, выращенную в домашних условиях, советуют закаливать на протяжении всего времени до высадки в открытый грунт. Для этого после пикировки следует регулярно проветривать помещение, чтобы сеянцы привыкали к пониженным температурам. За 1-2 недели до высадки в грунт можно оставлять на ночь открытую форточку. Если позволяет погода, рассадные ящики желательно выставлять на балкон, чтобы приучить растения к прямым солнечным лучам и ветру.

Все посадки в мае по срокам

Что посадить в начале мая

Конец апреля — начало мая, когда земля уже оттаяла, но растения еще не начали прорастать, — это оптимальное время для деления и пересадки клематисов в открытый грунт.

В начале мая сеем на рассаду для высадки в открытый грунт такие овощи, как цветная капуста, ранние сорта белокочанной капусты, тыквы, кабачки, патиссоны, огурцы, дыни, арбузы, а также теплолюбивые декоративные летники: садовые бобы, ипомею и другие. Выращивая их через рассаду, можно значительно ускорить период их цветения.

Если нет возможности вырастить рассаду, в начале мая высаживаем в открытый грунт для более позднего цветения летники: астры, алиссум, гелихризум и другие.

В теплицу высаживаем мартовскую рассаду ранних сортов огурцов, томатов, перцев и баклажанов.

В первых числах месяца, если температура положительная, сеем в открытый грунт овощи и зеленные культуры: морковь, свеклу, редис, листовые и кочанные салаты, горох, лук, петрушку.

К концу первой декады сеем в грунт фасоль, кукурузу, подсолнечник, брокколи (под пленку), а также многолетние и однолетние цветы, которые можно выращивать без рассады. В парник на рассаду сеем кабачки, тыквы, дыни и арбузы.

Что посадить в середине мая

В середине мая, когда почва достаточно прогреется, можно высаживать на постоянное место рассаду лука-порея.

Что посадить во второй половине мая

Во второй половине мая продолжаем высаживать в теплицы рассаду огурцов, томатов, перцев и баклажанов. Также высаживаем в грунт рассаду холодостойких цветов: виолы, незабудки, турецкой гвоздики, маргариток и других. Сажаем яровой чеснок и лук-севок.

Кроме того, высаживаем картофель. При выборе сроков посадки лучше ориентироваться не на календарные даты, а на температуру почвы: на глубине 8-10 см она должна прогреться до 6-8 °C. Чтобы не измерять температуру почвы самостоятельно, обратите внимание на деревья — благодаря глубоким корням они точно «знают», насколько прогрелась почва на той или иной глубине. В народе оптимальный момент для посадки картофеля определяют по цветению черемухи. Как только распустятся цветки, пора действовать. Чтобы успеть подготовить посадочный материал, полезно знать, что черемуха зацветает на 28-й день после цветения орешника и на 10-й день после того, как зазеленеет береза.

Высаживаем в грунт под укрытие (лутрасил) рассаду холодостойких овощей: белокочанной капусты, брюссельской капусты, корневого сельдерея и лука-порея, посеянного в марте.

Если установилась теплая погода, высаживаем в открытый грунт ранее выращенную рассаду цветов: астры, агератум, вербены, виолы, гайлардии, гвоздики, львиного зева, цинерарии, кореопсиса и других.

Что посадить в конце мая

В третьей декаде месяца сеем в открытый грунт декоративные многолетники и однолетники: годецию, кларкию, календулу, космею, лаватеру, мак, настурцию, тагетес, эшшольцию и другие. Сеем в открытый грунт под пленку семена или высаживаем ранее подготовленную рассаду огурцов, кабачков, патиссонов и тыквы. Высаживаем непророщенные клубни георгинов.

