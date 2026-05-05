Лаваш засох? Не стоит расстраиваться! Его можно легко вернуть к жизни, восстановив вкус и текстуру, за которые армянский лаваш славится по всему миру. Шеф-повар Сергей Навасартов делится простыми способами реанимации лаваша и предлагает шесть вкусных начинок.

Чтобы вернуть засохшему лавашу его прежнюю упругость и вкус, вам понадобится... пульверизатор. Сбрызните лаваш водой несколько раз и поместите его в духовку на пару минут. Таким образом, он вновь станет ароматным, мягким и эластичным. А значит, его стоит съесть, пока он горячий. Для этого существует множество вариантов начинок.

Зелень и яйцо

Первый вариант — идеальный: берём лаваш, разнообразную зелень (обязательно с тархуном), козий сыр и варёное вкрутую яйцо. Сыр с яйцом крошим и выкладываем на зелень (она не рвётся), туго заворачиваем в лаваш и наслаждаемся этим деликатесом. Отлично запивать холодным таном — получается летняя утренняя закуска в Армении.

Сыры

Второй вариант с лавашом, который я часто использую, когда остаётся сырная нарезка после какого-либо мероприятия. Берём все сыры, слегка рубим их и помещаем в середину лаваша, формируя конвертик. Обжариваем на сухой сковороде или с добавлением небольшого количества топлёного масла с обеих сторон. Получается хрустящий хачапури из лаваша с сыром внутри — тоже очень вкусно.



Омлет

Когда вы готовите омлет с овощами, бастурмой или помидорами для большой компании и остаётся немного, я часто так делаю. Беру готовый омлет, добавляю козий сыр, сворачиваю всё это в рулет из лаваша и ем без всякой поджарки. Обычно я готовлю, а остальные едят, поэтому всё, что остаётся на сковороде и столе, я собираю в лаваш, заворачиваю и с удовольствием наслаждаюсь.

Мясо

Если у вас осталось мясо (свинина, курица — не имеет значения) и овощи с мангала, берём большой кусок лаваша и готовим своеобразную шаурму. Режем мясо, овощи и зелень, добавляем соус. Я не использую майонез, но если есть камац мацун, то он подойдёт. Если нет, можно взять аджику или майонез с лёгким добавлением чеснока и огурцов. Заворачиваем это в шаурму и обжариваем на сухой сковороде с обеих сторон или разогреваем духовку до 200 °C и помещаем туда на 6–7 минут.



Рыба

Рыба в лаваше получается очень вкусной. Любую бескостную рыбу предварительно обваливаем в муке и обжариваем почти до готовности. Берём лаваш, выкладываем туда обжаренную рыбу, добавляем зелень (я предпочитаю петрушку и тархун), можно добавить пару кусочков сливочного масла. Заворачиваем всё это в плоский рулет и ставим в духовку на 10 минут при 180 °C.

Овощи

Также очень вкусно получаются вегетарианские рулетики из лаваша. Берём все овощи из холодильника, авокадо, а если есть хумус — это отлично. Добавляем зелень, сворачиваем в рулетики, и можно их либо подпечь, либо есть в сыром виде. Мне больше нравится в сыром виде. Если решите подпечь, то на раскалённой сковороде достаточно 2 минуты, чтобы лаваш стал хрустящим, а овощи остались свежими.