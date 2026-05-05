Тот же ценник, меньше товара: как работает «скрытая» инфляция в Латвии 1 733

Бизнес
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тот же ценник, меньше товара: как работает «скрытая» инфляция в Латвии

Покупатели всё чаще платят столько же, но получают меньше — и не всегда это замечают.

Речь о шринкфляции: производители уменьшают вес или объём товаров, сохраняя прежнюю цену. Например, шоколад «худеет» со 100 до 90 граммов, масло — с 200 до 180, литр кефира превращается в 900 мл, а рулоны бумаги становятся тоньше.

Такая практика стала особенно заметной после того, как в ЕС отменили жёсткие требования к стандартным размерам упаковки — это дало компаниям больше свободы.

«Производители начали "играть" с размерами упаковок… открываем большую коробку, а внутри меньшая — на 20% меньше», — говорит глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Экономисты объясняют: это способ сдержать рост цен на фоне подорожания ресурсов и конкуренции. «Уменьшение упаковки… позволяет не повышать цену продукта», — отмечает профессор Латвийского университета Сандра Екабсоне.

В результате возникает эффект «сжатия»: товары постепенно уменьшаются, а покупатели продолжают платить столько же или даже больше.

#цены #Латвия #инфляция #конкуренция #экономика
