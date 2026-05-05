Кризис преодолен? В Латвию доставили из Норвегии авиационное топливо 1 459

Дата публикации: 05.05.2026
Авиационное топливо будет доставлено в Рижский аэропорт, обеспечив топливом авиакомпании, работающие в международном аэропорту «Рига».

5 мая 2026 года в Рижском порту на причал ООО «PARS TERMINĀLS» причалил корабль STEN ARNOLD, который доставил из Норвегии 12 тыс. тонн авиационного топлива. Поставка организована ООО «ПАР ТЕРМИНАЛ» совместно с ООО «НАФТИМПЭКС», подтвердив эффективное и скоординированное сотрудничество стратегических партнеров.

"Эта поставка является важным подтверждением способности Латвии обеспечить стабильные и непрерывные поставки авиационного топлива и в условиях кризиса, одновременно диверсифицировав партнеров по сотрудничеству. Отметим, что в феврале этого года в Рижский порт поступило первое судно с авиационным топливом из Соединенных Штатов, которое вместе с сегодняшними поставками из Норвегии четко демонстрирует способность Латвии создавать надежную и разнообразную цепочку поставок в сотрудничестве с надежными международными партнерами", - говорится в заявлении для СМИ Рижского свободного порта.

"В этих геополитических условиях стабильная поставка авиатоплива важнее, чем когда-либо. Она обеспечивает непрерывную работу нашего аэропорта «Рига» и находящихся в нем авиакомпаний, укрепляя позиции Латвии как Балтийского авиационного центра. Эта успешная доставка подтверждает, что мы способны оперативно сотрудничать с различными стратегическими партнерами, и мы можем рассчитывать на расширение таких и подобных взаимодействий и в будущем ", - подчеркивает министр сообщения Атис Швинка.

Министр экономики Виктор Валайнис отметил: "Cпособность Латвии диверсифицировать источники поставок критически важна для устойчивости нашего народного хозяйства. Сотрудничество с такими партнерами, как Норвегия и Соединенные Штаты, позволяет нам быть уверенными в непрерывном доступе энергоресурсов».

Управляющий Рижским свободным портом Ансис Зелтиньш подчеркивает: "Эта поставка ясно показывает стратегическое значение Рижского порта в цепочках поставок энергоресурсов. Мы целенаправленно работаем над укреплением энергетической безопасности Латвии и обеспечением непрерывности логистики и в сложных геополитических условиях".

