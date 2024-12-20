Как бури и наводнения меняют нашу жизнь уже сегодня, так и требования в сфере устойчивого развития становятся неизбежной частью новой экономики. Готовы ли вы к этому будущему? В Латвии, как и во многих других странах, значительная часть предпринимателей еще только приходят к пониманию значимости этих перемен, однако времени медлить больше нет. Необходимо не просто соответствовать новым глобальным требованиям, но и действовать на опережение. Это позволит нашим предприятиям не только адаптироваться, но и укрепить свою конкурентоспособность, обеспечивая рост и развитие в будущем.

Значимость устойчивого развития

Чтобы понять истинный масштаб этих перемен, обратимся к недавней истории. В 2015 году Парижское соглашение стало глобальным поворотным пунктом – оно установило для стран ООН единые цели по достижению результатов в сфере устойчивого развития к 2050 году. Эти цели включают в себя 17 главных и 169 подчиненных им задач, в число которых входят, к примеру, содействие равноправию полов, борьба с бедностью и голодом, значительное снижение выбросов CO₂, защита почв от засухи и затопления, надлежащее качество трудовой занятости, экономический рост и другие.

Почему это важно? Реализация этих целей не только сохраняет планету для будущих поколений, но и способствует устойчивому развитию в предпринимательстве, обеспечивая конкурентоспособные решения для будущего.

Для бизнеса это означает новый образ мышления. Стратегия устойчивого развития – не просто отдельный документ и не только социальная ответственность, это неотъемлемая составляющая развития современного бизнеса. Осознание сути этих целей поможет предприятиям избежать существенных рисков и в то же время воспользоваться широкими возможностями по привлечению новых клиентов и освоению новых рынков. Поэтому нам необходимо стараться удовлетворять потребности нынешнего поколения так, чтобы и следующие поколения смогли удовлетворить свои потребности.

Таким образом, когда мы устанавливаем равную и прозрачную оплату труда для всех полов, не допуская дискриминацию; когда мы приобретаем новое производственное оборудование, не загрязняющее окружающую среду; или сортируем отходы, мы, по сути, делаем это не только для себя, но и на благо будущих поколений. Нам необходимо понять, что обратного пути нет. Чем быстрее мы начнем все это внедрять, тем лучшее будущее нас ожидает.

Ключ к новым рынкам и подушка безопасности

Требования по обеспечению устойчивого развития и предоставлению отчетности ESG (Environmental, Social and Governance) нередко воспринимаются как дополнительная административная нагрузка для предприятий, однако в действительности они создают платформу для инноваций и повышения конкурентоспособности. Подход Европейского Союза, который устанавливает конкретные стандарты и расширяет требования в отношении поставщиков и деловых партнеров предприятий, меняет условия игры в бизнесе. Является ли этот новый порядок угрозой или возможностью для создания устойчивой и интегративной предпринимательской среды? Это в значительной степени определяется точкой зрения самого предприятия.

Новые требования, которые следуют из Директивы ЕС о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), устанавливают конкретные сроки для различных групп предприятий:

• Общественно значимые предприятия, у которых более 500 работников, и котируемые на бирже предприятия должны будут внедрить требования по предоставлению отчетности уже с 2024 финансового года. Это значит, что первые отчеты необходимо будет предоставить в 2025 году. • Крупным предприятиям, показатели которых превышают два критерия, установленных для средних компаний, нужно будет предоставлять отчетность начиная с 2026 года – за 2025 финансовый год. • Для котируемых на бирже малых и средних предприятий эти требования вступят в силу позже – с 2026 финансового года, т. е. они начнут подавать отчеты в 2027 году. • Предприятия из третьих стран, у которых доходы от деятельности в Европейском Союзе превышают 150 миллионов евро, должны будут предоставлять отчетность начиная с 2028 года, если у них есть филиал или дочернее предприятие в ЕС.

Эти требования распространяются не только на компании, непосредственно подпадающие под регулирование, но также касаются их поставщиков и деловых партнеров. Предприятиям необходимо будет предоставлять сведения о показателях ESG своих партнеров, которые входят в цепочку ценности, в результате чего новым стандартам придется подчиняться и небольшим поставщикам. К примеру, производитель больше не сможет просто игнорировать то, что у поставщика есть проблемы с происхождением ресурсов или устойчивым развитием производства, поскольку данные о долгосрочном влиянии применительно ко всей цепочке ценности будут нужны согласно нормативным требованиям, их будут запрашивать инвесторы. Это заставит предприятия пересмотреть свои отношения с деловыми партнерами, что будет способствовать как взаимной ответственности, так и внедрению инноваций.

Эти требования создают дополнительные сложности, особенно для небольших компаний, входящих в цепочку взаимодействия крупных корпораций. Они могут столкнуться с необходимостью внести изменения в свою деятельность, чтобы соответствовать требованиям устойчивого развития и ESG. Однако это означает и возможности – именно небольшие предприятия смогут проявить себя, предлагая решения, отвечающие принципам устойчивого развития. Согласно отчету Европейского Союза об устойчивом развитии, Латвия в 2024 году заняла 13-е место в глобальном рейтинге устойчивого развития, продемонстрировав очень хорошие результаты среди городов и территорий, оцениваемых по данным критериям. Это значит, что у латвийских предприятий есть уникальные возможности заявить о себе на международных рынках.

Как показывает рыночная динамика, компании, которые заблаговременно внедряют решения, отвечающие принципам устойчивого развития, получают значительные преимущества. Устойчивое развитие больше не вопрос моды, оно становится новой глобальной валютой в мире бизнеса. В свою очередь те, кто остается в стороне, рискуют потерять партнеров и финансирование, а также столкнуться с ухудшением своей репутации.

Готовы ли вы к этим переменам? Устойчивое развитие может стать как ключом к новым рынкам, так и подушкой безопасности в свете будущих рисков. Настало время не только принять новые правила игры, но и самим их определять.

Изменения климата

Один из наиболее ярких примеров новых рисков – изменения климата, последствия которых заметны и в Латвии. За последние десять лет бури на побережье Латвии стали более частыми и сильными. Например, в 2024 году небывалые осадки вызвали бурю и наводнения, причинившие значительный ущерб всем, в том числе самоуправлениям и многим предприятиям, вследствие разрушения инфраструктуры, нарушения логистических цепочек и перебоев в электроснабжении. В 2023 году грозы, бури и крупный град также нанесли существенные повреждения движимому и недвижимому имуществу, пострадали автомобили, были выбиты окна, у многих был полностью уничтожен урожай. Хотя Латвии пока не пришлось столкнуться с этим в столь же значительной мере, как некоторым другим регионам мира, исследования свидетельствуют, что, к примеру, глобальное потепление вдвое увеличивает риск наводнений. Это означает, что климатические риски становятся все более актуальными для Латвии и требуют незамедлительных действий от всех. Если мы хотим защитить себя и свое предприятие, мы тоже должны быть к этому готовы.

Чтобы уменьшить влияние климатических рисков, бизнесу необходимо мыслить стратегически и оценивать риски. После проведения оценки важно выбрать правильный курс действий, направленный на то, чтобы либо избежать возможного риска, уменьшить его, передать третьей стороне с помощью страхования, либо же принять риск и справляться с его последствиями, если они наступят. Необходимо отметить, что страхование – инструмент, который позволит справиться с последствиями ущерба, но он не защитит, к примеру, от простоя производства и прекращения поступления денежных средств вследствие затопления, пожара или бури.

Поэтому важно обдумать все возможные сценарии и своевременно принять меры по снижению рисков, например, приобрести резервный аккумулятор, укрепить находящиеся поблизости деревья, провести укрепление берегов рек, проверить свои огнетушители и обучить сотрудников обращению с ними. Иногда есть возможность избежать потенциальных рисков с самого начала, например, построить завод в месте, которое минимально подвержено разрушительному воздействию стихий.

Уроки пандемии

Пандемия Covid-19 стала еще одним значительным испытанием для бизнеса Латвии и всего мира. Те, кто сумел приспособиться к новым условиям, к примеру, перешли на удаленный режим работы или освоили электронную коммерцию, смогли не только выжить, но и развиться. Этот опыт подчеркивает необходимость гибкой стратегии по управлению рисками. Ученые предупреждают, что эта пандемия не станет единственной и за ней последуют другие. Когда и насколько масштабные – этого, конечно, знать нельзя. Но совершенно ясно, что дальновидное управление предприятием должно предусматривать устойчивость и готовность к новым, возможно, еще более тяжелым сценариям.

Пандемии, перебои в цепочках поставок, резкие изменения климата и катаклизмы, геополитическая нестабильность или региональные беспорядки могут оказать существенное влияние на предпринимательскую деятельность. Удаленная работа, создание денежных резервов, расширение круга деловых партнеров и регионов, в которых ведется бизнес, – все эти способы нелишне будет рассмотреть при планировании непрерывности своей деятельности, чтобы в какой-то момент не оказаться в «точке невозврата», когда продолжать бизнес уже не получится.

Предприятиям некоторых отраслей, к примеру банковской, помимо этого, необходимо в любых условиях обеспечивать осуществление критически важных для общества функций – таких как денежные перечисления и получение наличных средств в банкоматах.

Как банки способствуют долгосрочному развитию?

Банки играют важную роль в выполнении требований устойчивого развития. Они не только обеспечивают финансирование, но и оценивают соответствие клиентов стандартам устойчивого развития, что делает их значимыми партнерами в процессе управления этими изменениями. Латвийские банки уже активно работают над внедрением принципов устойчивого развития, предлагая консультации клиентам и разрабатывая соответствующие продукты.

Мы в Rietumu Banka уже несколько лет активно участвуем в этих процессах: реализуем нашу стратегию устойчивого развития, консультируем и поддерживаем клиентов. Накопив определенный опыт, в этом году мы провели аудит отчета об устойчивом развитии, который с внедрением требований директивы CSRD постепенно станет обязательным для других крупных предприятий.

Новые возможности в устойчивой экономике

Необходимо отметить, что устойчивое развитие, по сути, является оборотной стороной ESG, вместе с которой они создают долгосрочную устойчивость. Ведь устойчивое развитие – это то, как мы развиваемся в плане экономики, окружающей среды и общества, что делаем на благо мира вокруг нас, в то время как ESG обозначает внешние экологические, социальные и управленческие факторы, влияющие на нашу деятельность, а также требования, которые необходимо внедрить в этой области. Чем больше мы будем придерживаться принципов устойчивого развития в своей работе, тем легче нормы ESG станут частью нашей деятельности.

И еще один очень важный аспект. Как и любые перемены, те, что связаны с внедрением требований устойчивого развития и управлением соответствующими рисками, создают не только новые обязанности и проблемы, но и новые возможности. Достаточно вспомнить пандемию Covid-19, во время которой произошел расцвет многих компаний, например занимающихся интернет-торговлей и доставкой товаров, и они и сегодня успешно работают и развиваются. В то же время новые технологии и искусственный интеллект продолжают изменять мир, создавая широкие, небывалые ранее возможности для бизнеса.

Устойчивое развитие – это не только обязанность. Это возможность для всех нас вести предпринимательскую деятельность так, чтобы обеспечить надежность, доходность и позитивное наследие для будущих поколений. Лесное богатство Латвии и потенциал использования возобновляемой энергии предоставляют уникальные возможности для развития решений, благоприятных для окружающей среды.

К примеру, Латвия уже сейчас входит в число европейских лидеров по использованию возобновляемой энергии. В 2021 году возобновляемые энергоресурсы составили 42,1% от общего энергопотребления в стране, что значительно превышает средние показатели в ЕС (21,8%). Также большая площадь лесов в Латвии, занимающих примерно 52% территории страны, открывает широкие перспективы развития устойчивой деревообрабатывающей промышленности и решений в сфере биоэнергетики. При этом показатели выбросов парниковых газов на душу населения у нас достаточно низкие по сравнению с другими странами ЕС – 5,4 тонны в CO₂-эквиваленте в год. Такие показатели, вместе с международными стандартами ESG, создают многообещающую почву для устойчивых инноваций в различных отраслях и секторах.

Чтобы быть успешными в новой экономической реальности, предпринимателям необходимо принять эти перемены заблаговременно. Благодаря внедрению устойчивого развития компании не только уменьшат риски, но и укрепят свои позиции на рынке. Вы готовы к будущему? Настало время действовать!